Buôn quả thuốc phiện ngâm rượu 0 Thanh HóaPhạm Quang Cường (48 tuổi) vào các bản xa xôi vùng giáp biên Lào gom được 50 kg quả thuốc phiện tươi về bán kiếm lời.

Ngày 19/3, Công an huyện Quan Hóa khởi tố bị can, tạm giam nghi can Phạm Quang Cường (48 tuổi, ở bản Chiềng Hin, xã Hiền Kiệt) để điều tra hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Nghi can và tang vật vụ án.

Rạng sáng 18/3, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trên quốc lộ 15C, đoạn qua địa bàn bản Khằm, thị trấn Hồi Xuân, phát hiện Cường điều khiển ôtô khách 16 chỗ với dấu hiệu khả nghi nên ách giữ kiểm tra. Bên trong, cảnh sát tìm thấy ba bao tải quả thuốc phiện nặng hơn 50 kg.

Nam tài xế khai cây thuốc phiện đang mùa ra quả rộ, lại thấy nhiều người dân có nhu cầu sử dụng loại quả này để ngâm rượu nên dùng xe gia đình đi vào các bản vùng giáp biên Lào gom về bán kiếm lời.

Anh ta bỏ 20 triệu đồng mua quả anh túc, đang đi tiêu thụ thì bị bắt.