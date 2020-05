'Bữa trưa thiện chí' của Camilla và Diana trước khi thành kẻ thù 0 AnhDiana tin tình địch dùng bữa trưa để tìm hiểu cách gặp Charles mà không bị cản trở, trong khi Camilla lại nghĩ vợ sắp cưới của thái tử 'ngốc nghếch'.

Công nương Diana và Thái tử Charles chỉ gặp nhau vài lần trước khi thái tử Anh ngỏ lời cầu hôn vào năm 1981. Cả Charles lẫn các bạn thân của ông đều nghĩ Diana chính là sự lựa chọn phù hợp nhất cho người thừa kế ngai vàng Anh, kể cả bạn gái cũ của ông, bà Camilla.

Thái tử Charles và bà Camilla từng hẹn hò một thời gian ngắn vào đầu những năm 70 rồi chia tay, sau đó nối lại tình cảm vào năm 1979.

Bà Camilla và Thái tử Charles nối lại tình cảm năm 1979. Ảnh: UK Press.

Khi Charles giới thiệu tiểu thư Diana Spencer như là một cô dâu tiềm năng của hoàng gia Anh, Camilla đã ngay lập tức đứng vào hàng ngũ những người ủng hộ Diana, theo nhà viết tiểu sử Howard Hodgson.

Chia sẻ trong cuốn "Charles: The Man who will be King" xuất bản năm 2007, ông Hodgson giải thích bà Camilla đã cố gắng như thế nào để chào đón Diana sau khi được thông báo cô sẽ sớm trở thành Công nương xứ Wales.

Bà Camilla khi đó đã để lại một tờ giấy nhắn cho Diana rằng: "Chúng ta hãy cùng nhau ăn trưa khi Thái tử xứ Wales đi Australia và New Zealand nhé. Ông ấy sẽ đi xa ba tuần".

"Bữa trưa đó thực sự thiện chí, mọi ý định ban đầu đều tốt. Hai người biết nhau đã khá rõ và Camilla đã nghĩ họ là bạn bè. Bà ấy muốn ủng hộ vì cho rằng Diana là một phụ nữ vui tính, sẽ khiến cho Charles hạnh phúc", tác giả Hodgson viết.

Tuy nhiên, ký ức về bữa trưa đó của hai người phụ nữ sau này lại trở nên đối lập nhau. Diana khẳng định Camilla dùng bữa ăn để tìm hiểu xem liệu bà có thích cưỡi ngựa hay không. Diana còn tin đây là cách để tình địch tìm hiểu xem có cách nào để gặp Charles mà không bị vợ sắp cưới gây cản trở.

Diana và tình địch đi cạnh nhau trước khi đám cưới hoàng gia diễn ra. Ảnh: UK Press.

10 năm sau, Diana đã nói với tác giả Andrew Morton rằng: "Tôi nhớ rằng lúc ấy mình quá non trẻ, không biết gì về sự ghen tuông, đố kỵ hay bất cứ điều gì tương tự. Tôi cho rằng bà ấy lo lắng không biết sau này sẽ liên lạc với Charles bằng cách nào".

Trong khi đó, Camilla thì nhớ rằng bữa trưa với Diana "hoàn toàn vui vẻ và thiện chí", thậm chí bà còn nhớ Diana mặc rất đẹp và khoe chiếc nhẫn đính hôn của mình.

Tina Brown, tác giả cuốn "The Diana Chronicles", xuất bản năm 2007, từng có cuộc trò chuyện với anh chồng của bà Camilla, ông Richard Parker Bowles, trong đó ông Bowles giải thích vì sao bà này lại ủng hộ Diana. Brown khẳng định bà Camilla ban đầu "dường như ủng hộ mối quan hệ giữa Charles và Diana vì nghĩ Diana là một người ngốc nghếch".

Trong một bài báo được đăng trên Vanity Fair hồi năm 1985, tác giả Brown tiếp tục nhấn mạnh quan điểm trên khi nói rằng Camilla xem bà Diana "như một cô gái Spencer nhỏ bé hay bẽn lẽn" và cho rằng "Diana sẽ không gây rắc rối gì" nếu như bà và Thái tử Charles tiếp tục qua lại.

Nhưng thực tế, Diana vô cùng ghen tuông trước mối quan hệ của chồng với bà Camilla. Sau này, bà tiết lộ từng đối chất với người yêu cũ của chồng và yêu cầu Camilla hãy để cho gia đình mình được yên.

Công nương xứ Wales khẳng định từng nói với bà Camilla rằng: "Tôi biết chuyện gì đang xảy ra giữa cô và Charles, và tôi chỉ muốn nói cho cô biết thế thôi".

Bà Camilla lúc này đáp rằng: "Cô đã có những gì mình muốn. Cô cũng đã được tất cả đàn ông trên thế giới này yêu quý, lại còn có hai đứa con xinh xắn, cô còn muốn gì nữa?"

Công nương Diana đáp trả: "Tôi muốn chồng mình".

Tuy vậy, bà Camilla và Thái tử Charles vẫn không chấm dứt quan hệ. Trong cuộc phỏng vấn gây chấn động Panorama với BBC năm 1995, công nương Anh đã nói rằng: "Luôn có tới ba người trong cuộc hôn nhân này, vì thế nó hơi chật chội".

Hướng Dương (Theo Express)