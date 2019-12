Bốn nhà hàng ven biển Hội An bị thiêu rụi 0 Quảng NamĐám cháy xảy ra trong đêm ở nhà hàng Kim Cúc, bãi biển An Bàng, nhưng gặp gió lớn nên lan sang thiêu rụi ba nhà hàng liền kề.

Bốn nhà hàng liền kề ven biển Hội An bị thiêu rụi Hiện trường vụ cháy các nhà hàng liền kề sáng 12/12.

Khoảng 2h ngày 12/12, các ngư dân đánh bắt gần bờ phát hiện khói lửa bốc lên từ nhà hàng Kim Cúc ở bãi biển An Bàng (phường Cẩm An, TP Hội An) nên báo cho gia chủ biết. Đám cháy nhanh chóng lan sang các nhà hàng bên cạnh.

Các nhà hàng đều làm bằng vật liệu dễ cháy như lá dừa, tre, gỗ và gặp gió lớn nên ngọn lửa bùng lên dữ dội. Nhiều xe cứu hỏa và hàng chục chiến sĩ được điều đến hiện trường. Sau gần 5h, đám cháy được dập tắt.

Bốn nhà hàng bị thiêu rụi sau hỏa hoạn sáng 12/12. Ảnh: Sơn Thủy.

Bà Nguyễn Thị Cúc, chủ nhà hàng Kim Cúc, kể lúc nhận được báo cháy, vợ chồng bà và người con đang ngủ ở căn phòng sát vách nhà hàng. "Chúng tôi chạy ra thấy ngọn lửa bao trùm, chỉ kịp thoát ra ngoài và kêu nhiều người đến dập dập lửa nhưng bất lực", bà nói.

Nhà chức trách cho hay vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, song bốn nhà hàng bị thiêu rụi. Cảnh sát đang phong tỏa hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.