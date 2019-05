Bọc xe hơi bằng phân bò để làm mát 0 Người phụ nữ Ấn Độ bảo vệ chiếc xe Toyota khỏi thời tiết nóng 45 độ C bằng cách bọc trong phân bò, chỉ chừa lại các cửa kính.

Chiếc Toyota được bọc phân bò của bà Sejal Shah. Ảnh: Facebook.

Bà Sejal Shah, sống ở thành phố Ahmedabad, bang Gujarat, nảy ra ý tưởng bảo vệ chiếc xe hơi khỏi thời tiết nắng nóng 45 độ C bằng cách phủ đầy phân bò lên xe. Sử dụng phân bò cách nhiệt là tập quán từ thời xưa của người dân ở vùng bà Shah sống. Họ lấy phân bò bảo vệ tường và sàn nhà mỗi khi thời tiết trở nên khắc nghiệt.

Những bức ảnh chụp xe hơi được bọc phân bò màu nâu sau khi xuất hiện trên mạng đã lập tức gây chú ý và thu hút nhiều lượt bình luận.

"Đây là tác dụng tuyệt nhất của phân bò mà tôi từng thấy", Rupesh Gauranga Das, người chia sẻ ảnh chiếc Toyota của Shah lên tài khoản Facebook, viết. "Để ứng phó với trời nắng nóng 45 độ C và bảo vệ chiếc xe của mình, bà Sejal Shah đã quyết định trát phân bò để làm mát".

Ngoài việc giúp cho các công trình ấm vào mùa đông và mát vào mùa hè, phân bò còn được sử dụng như chất khử trùng và loại thuốc chống muỗi tự nhiên, theo Times Now. Một số người còn khẳng định loại chất thải này còn giúp ngăn chặn bức xạ từ điện thoại, và nước tiểu bò còn có tác dụng chữa ung thư.

Theo The Weather Channel, trong tuần này nhiệt độ ngoài trời được ghi nhận ở nhiều vùng của Ấn Độ đều trên 40 độ C, trong đó có các bang Gujarat, Delhi, Punjab, Maharashtra, và Odisha. Để đảm bảo an toàn, nhà chức trách ở một số khu vực khuyên người dân không nên ra khỏi nhà vào khoảng thời gian từ 10h30 đến 15h.

Hướng Dương (Theo Next Shark)