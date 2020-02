Bộ ngực tự nhiên ngoại cỡ 0 NgaDù bị đau lưng và gặp khó khăn trong việc tìm quần áo phù hợp với cơ thể, Anastasia Berthier vẫn cảm thấy được ưu ái ban cho bộ ngực đồ sộ.

Anastasia hiện hài lòng với cơ thể và bộ ngực "khủng" tự nhiên. Ảnh: Jam Press.

"Tôi chưa bao giờ đụng dao kéo lên ngực mình. Mẹ thiên nhiên thực sự rất ưu ái tôi. Hồi còn là thiếu niên, tôi từng xấu hổ vì ngực quá to. Năm 15 tuổi, tôi đã mặc áo cúp D. Nhưng lớn hơn, tôi học cách chấp nhận bản thân và cơ thể mình, thậm chí còn tận dụng lợi thế đó nữa. Mấy người phụ nữ trên thế giới này có được đôi gò bồng đào lớn tự nhiên, một thân hình cân đối và gương mặt dễ thương đâu, vậy nên sao tôi lại phải buồn?", Anastasia nói.

Tuy nhiên cô gái trẻ cũng thừa nhận tìm đồ lót vừa với ngực không dễ dàng, do "một số cửa hàng cũng có áo ngực cỡ của tôi, thường là cái to nhất họ có trong kho và không phải kiểu dáng nào cũng có kích cỡ ấy".

Anastasia thường phải mua quần áo size lớn rồi mang đến tiệm may để sửa, do vòng eo của cô nhỏ hơn nhiều so với bộ ngực "trời ban".

"Nếu đứng hoặc ngồi nguyên một tư thế trong thời gian dài, tôi sẽ bị đau lưng, nhưng nếu hoạt động hằng ngày lại không sao. Tôi vẫn có thể chơi thể thao, miễn là mặc đồ kích cỡ phù hợp. Và tất nhiên, tôi vẫn có thể nằm ngửa để ngủ", cô gái đến từ thủ đô Moskva, Nga, nói.

Anastasia đôi khi thấy phiền và có chút sợ hãi bởi những fan cuồng qua mạng xã hội. Ảnh: Jam Press.

Dù vậy, Anastasia thừa nhận bộ ngực lớn thu hút rất nhiều sự chú ý tiêu cực, đôi khi là đáng sợ, trên mạng xã hội. Anastasia từng bị một kẻ theo dõi quấy rối qua mạng nhiều lần. Kẻ đó còn làm phiền bạn bè, gia đình và thậm chí các nhiếp ảnh gia cô từng làm việc với hy vọng sẽ tìm được cô.

Một trong những "fan cuồng" của Anastasia còn dọa sẽ tự cắt cổ tay nếu cô không đáp lại những tin nhắn mà anh ta gửi đến.

"Có rất nhiều kẻ điên rồ, bệnh hoạn và thật nguy hiểm khi họ bị ám ảnh bởi bạn", cô nói.

Dù vậy, Anastasia vẫn rất yêu mến những người hâm mộ mình và cho biết họ truyền cảm hứng, giúp cô tạo ra nhiều nội dung hấp dẫn để chia sẻ với thế giới.

"Tôi có rất nhiều người hâm mộ và tôi thực sự yêu quý họ. Họ là cảm hứng của tôi, cho tôi nhiều ý tưởng và sự ủng hộ. Các tin nhắn bày tỏ yêu thích tôi đều của phụ nữ gửi tới, mỗi lần như thế tôi cảm thấy rất hân hạnh. Tôi cũng vui khi họ đánh giá cao quan điểm sống hay lời khuyên của tôi".

Trước đây, Anastasia là nhà thiết kế đồ họa và viết nội dung cho một tạp chí online, nhưng hiện cô đã chuyển sang làm người mẫu. Tuy vậy, công việc này không giúp cô kiếm nhiều tiền. Thường cứ đến cuối tháng, Anastasia lại hết sạch tiền.

"Đôi lúc tôi không còn tiền để sống và nhận bất cứ lời mời hẹn đi ăn tối nào để được ăn", cô thừa nhận.

Hướng Dương (Theo Mirror)