Bố mẹ bỏ quên con sơ sinh trên taxi từ bệnh viện về nhà

Ông bố đã đuổi theo chiếc taxi sau khi nhận ra sai lầm nhưng không kịp. Ảnh minh họa: EyeEm.

Cặp vợ chồng người Đức đã gọi taxi để đưa đứa con mới sinh cùng đứa lớn 1 tuổi từ bệnh viện về nhà mình ở thành phố Hamburg. Tuy nhiên, lúc xe đỗ trước cửa, họ bước ra ngoài chỉ với đứa con lớn, bỏ quên đứa bé ở ghế sau.

Cảnh sát Hamburg thông báo trong một dòng trạng thái trên Facebook, cho hay cặp vợ chồng đã trả tiền cho tài xế và nói lời tạm biệt trước khi nhận ra sai lầm khủng khiếp. Ông bố đã nỗ lực chạy theo chiếc taxi nhưng chiếc xe đã ra khỏi tầm mắt.

Trong khi đó, tài xế cũng không hay biết, tiếp tục đón khách, dù em bé đang ngủ ngon lành ở phía sau. Cảnh sát thậm chí tiết lộ anh ta còn đi ăn trưa, đỗ xe trong khu đỗ ở tầng hầm, không biết mình đã để đứa trẻ sơ sinh một mình trong xe.

"Do đứa bé ban đầu không gây ra âm thanh nào và có thể đang ngủ say, người tài xế không biết gì về vị khách ở ghế sau. Ăn trưa xong, anh ta quay trở lại, đi đón một vị khách mới tới sân bay. Lúc chuẩn bị bước vào xe, vị khách thấy bối rối bởi sự hiện diện của đứa trẻ, liền báo cho tài xế. Đúng lúc này, đứa bé tỉnh giấc và bắt đầu khóc to", báo cáo của cảnh sát ghi rõ.

Lái xe lập tức gọi cho cảnh sát để họ đến đón bé và sắp xếp đưa em tới bệnh viện kiểm tra. Em bé may mắn không bị thương và được trao lại cho bố mẹ.

Hướng Dương (Theo Mirror)