Bịa tin có người tử vong vì nCoV 0 Nghệ AnHoài đăng lên mạng xã hội thông tin tại Nghệ An đã xuất hiện dịch và có người tử vong.

Ngày 10/3, Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) triệu tập Trần Văn Hoài (31 tuổi) trú huyện Thanh Chương vì đăng thông tin sai sự thật "có người ở Nghệ An tử vong vì Covid-19".

Hôm 9/3, Hoài dùng facebook cá nhân viết: "Bây giờ người giàu cũng như nghèo, dịch về đến Thanh Chương và có 3 ca tử vong".

Hoài lúc bị công an triệu tập.

Nhà chức trách xác định nội dung mà Hoài đăng gây xôn xao dư luận, tạo tâm lý hoang mang. Bị triệu tập, Hoài thừa nhận việc làm sai trái, tự gỡ bài và công khai xin lỗi nội dung đã đăng sai. Cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý.