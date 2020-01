Bị triệu tập vì tung tin về 'người mặt đen' 0 Nghệ AnTrần Văn Tài, 26 tuổi, copy nội dung, hình ảnh về ăn mày mặt đen trên mạng xã hội đăng lên tài khoản của mình và tuyên bố nhìn thấy họ trên đường phố Vinh.

Ngày 3/1, Tài bị Phòng An ninh Nội bộ (Công an tỉnh Nghệ An) phối hợp Thanh tra Sở Thông tin cà Truyền thông tỉnh Nghệ An triệu tập. Tài khai ngày 3/12 đọc được thông tin trên mạng xã hội có "nhóm người mặt đen cầm đầu gà đi ăn xin..." xuất hiện ở Hà Nội. Nhận thấy thông tin này nhiều người quan tâm, Tài copy nguyên nội dung và hình ảnh, video rồi bịa ra là đã thấy họ ở một tuyến đường tại thành phố Vinh, đăng lên facebook.

Sau một ngày đăng tải, có hơn 2.400 lượt chia sẻ cùng hàng nghìn lượt like kèm bình luận về nội dung này. Một ngày sau, chủ tài khoản đã chủ động gỡ bỏ. "Nếu biết việc đăng như vậy là vi phạm pháp luật thì tôi đã không dám đăng", Tài trình bày.

Ông Trần Anh Tuấn, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, cho rằng việc đưa tin sai sự thật của Tài đã gây hoang mang dư luận, nên đưa ra mức phạt 10 đến 15 triệu đồng.

Nội dung mà Tài đăng ngày 3/12. Ảnh:

Những ngày đầu 12/2019, nhà chức trách cũng phát hiện 4 tài khoản facebook có đăng thông tin về nhóm người mặt đen xuất hiện tại Nghệ An. Cơ quan điều tra khẳng định những thông tin này đều là bịa đặt nên đang tham mưu cho các đơn vị liên quan xử lý.

Giữa tháng 12/2019, Công an xã Lăng Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) phạt Nguyễn Văn Nguyên (trú huyện Yên Thành) 300.000 đồng do đã hóa trang thành ăn mày mặt đen để xin tiền tại cổng trường học gây mất an ninh trật tự.