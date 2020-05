Bí thư xã giết cháu vợ để nhận bảo hiểm 18 tỷ đồng 0 Lâm ĐồngKế hoạch đào mộ lấy xác thế thân để nhận bảo hiểm bất thành, Đỗ Văn Minh, bí thư xã Liên Hà, nảy sinh ý định giết cháu vợ thay thế.

Sáng 11/5, tại họp báo về vụ án giết người, tạo hiện trường giả ở xã Đăk Som, huyện Đăk G'Long, Công an tỉnh Đăk Nông cho biết Đỗ Văn Minh nợ hơn 10 tỷ đồng chủ yếu do buôn bán cà phê trên mạng. Đầu tháng 4, ông ta mua gói bảo hiểm nhân thọ, mỗi năm đóng hơn 200 triệu đồng. Đỗ Văn Minh định tạo hiện trường giả mình chết, để người thân được thanh toán 18 tỷ đồng.

Nghi phạm Đỗ Văn Minh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 20/4, Minh chạy ôtô đến nghĩa địa đào mộ lấy xác của một người mới mất vì ung thư, nhưng sau đó dừng lại vì "mệt".

Minh có hai mảnh rẫy ở huyện Đăk G'long, Đăk Nông, nơi ông ta thường lái ôtô một mình sang thăm vườn, chiều chủ nhật về lại nhà. Khi đến rẫy, ông thường ghé chòi của cháu vợ - anh Trần Nho Vương, 25 tuổi, đang ở làm thuê để ăn uống.

Tối 3/5, Minh đến và được anh Vương nấu cơm cho ăn và ngủ lại. Đến nửa đêm, khi đi vệ sinh, Minh nảy sinh ý định giết cháu vợ. 5h ngày 4/5, Minh dùng búa rìu đánh vào trán nạn nhân hai phát khiến Vương tử vong.

Chuẩn bị ba can dầu, một can xăng, mỗi can 3 lít, ông ta đưa thi thể cháu vợ lên ôtô, chạy đến quốc lộ 28 (xã Đăk Som, huyện Đăk G'Long) rồi tông vào cột mốc bên đường nhằm tạo hiện trường vụ tai nạn.

Trước khi đốt xe, Minh lấy đồng hồ của mình đeo vào tay của nạn nhân, bỏ lại chìa khóa trên ôtô. Minh sau đó đi bộ về nhà dân cách hiện trường 1,5 km để lấy xe Wave đã gửi trước đó, rồi bỏ trốn xuống TP Đồng Xoài, Bình Phước, thuê nhà trọ. Ông ta sau đó cắt liên lạc với gia đình.

Sáng hôm đó, trên quốc lộ 28, ôtô bán tải được phát hiện bị cháy rụi, bên trong có một thi thể cháy đen. Nhận ra chiếc xe, đồng hồ, chùm chìa khóa của ông Minh, một ngày sau, gia đình xin đưa thi thể về mai táng.

Hiện trường vụ ôtô cháy hôm 4/5. Ảnh: Ngọc Oanh.

Tuy nhiên, từ các chứng cứ thu thập được tại hiện trường, cảnh sát xác định vụ cháy xe có dấu hiệu dựng hiện trường giả. Thi thể trên xe không phải ông Minh. Cảnh sát nghi ngờ ông ta chính là thủ phạm.

Công an sau đó lập Ban chuyên án, truy tìm bí thư xã. Hôm 10/5, ông Minh bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Phước.

Theo Công an Đăk Nông, giữa nghi phạm và nạn nhân không có mâu thuẫn, Minh nói rất thương anh Vương vì cháu vợ rất hiền. "Ý đồ của Minh là trốn mãi mãi, xem như mình đã chết chứ không về nữa, vì quay lại chỉ có bị bắt. Hiện, chúng tôi chưa phát hiện liên quan đến người nhà", Công an Đăk Nông nói.

Khu vực ôtô được phát hiện cháy rụi (chấm đỏ) ở xã Đăk Som (huyện Đăk G’Long, Đăk Nông) cách nhà ông Minh ở xã Tân Hà (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) gần 100 km. Ảnh: Google Maps.

Vụ án giết người lấy xác thế thân để nhận tiền bảo hiểm được cảnh sát đánh giá là chưa có tiền lệ ở Việt Nam. Ngoài khởi tố về hành vi Giết người, Cảnh sát cho biết sẽ khởi tố Minh tội Xâm phạm mồ mả.

Trần Hóa - Phạm Linh