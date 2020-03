Bị phạt 90 triệu đồng vì đốt thực bì gây cháy rừng 0 Hà TĩnhÔng Trần Duy Lưu bị phạt 90 triệu đồng vì đốt thực bì gây cháy 4.900 m2 rừng thông của nhà nước ở huyện Can Lộc.

Một vụ cháy rừng ở Hà Tĩnh hồi tháng 6/2019 do người dân bất cẩn khi đốt cỏ. Ảnh: Hùng Lê

Hành vi của ông Lưu (47 tuổi, trú thị trấn Đồng Lộc) vi phạm điểm b, khoản 8, Điều 17, Nghi định 35/2019 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Ngoài bị phạt tiền, nhà chức trách buộc ông Lưu phải trồng lại rừng hoặc thanh toán chi phí trồng lại rừng theo suất đầu tư được áp dụng ở địa phương tại thời điểm vi phạm.

Trước đó, tháng 9/2019, ông Lưu đốt thực bì (lớp thực vật bao phủ mặt đất) trên diện tích rừng của gia đình ở thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc. Do trời nắng, gió phơn tây nam thổi mạnh, lửa sau đó lan rộng ra các khoảnh rừng của nhà nước, do UBND thị trấn Đồng Lộc quản lý.

Nhà chức trách phải huy động hàng trăm người dập lửa trong nhiều tiếng mới khống chế được hỏa hạn. Hậu quả, 4.900 m2 rừng thông bị cháy rụi.