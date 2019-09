Bị phạt 4 triệu đồng vì dí súng dọa người 0 Ông Lê Đồng Đức, 65 tuổi, ở Thanh Hóa, bị thu hồi súng và phạt 4 triệu đồng vì đe dọa tài xế sau va chạm giao thông.

Ông Đức (đứng trước) sử dụng súng không phép.

Ngày 3/9, đại tá Lưu Huy Bình, trưởng công an huyện Hoằng Hóa, cho biết cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt hành chính 4 triệu đồng đối với ông Lê Đồng Đức về hành vi sử dụng súng công cụ hỗ trợ quá hạn sử dụng. Khẩu súng cũng bị Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - PC 64 thu hồi.

Ngày 2/7, khi lái ôtô qua xã Hoằng Đạo, huyện Hoằng Hoá, ông Đức va quệt với xe cẩu do tài xế Lê Văn Hiếu (26 tuổi) điều khiển. Cho rằng xe cẩu cố tình bỏ chạy, ông Đức đuổi theo. Chặn đầu xe cẩu giữa đường, ông này yêu cầu tài xế Hiếu xuống giải quyết. Khi anh Hiếu ra khỏi cabin, ông Đức xông lại túm cổ áo, chĩa dúng vào đầu đe dọa. Một số tài xế đã tới can và báo công an.

Ông Đức là giám đốc Công ty CP Xây dựng Phúc Thắng, chuyên kinh doanh chợ, nhà hàng khách sạn và xây dựng các dự án trên địa bàn huyện Hoằng Hoá. Ông có giấy phép sử dụng súng công cụ hỗ trợ do công an tỉnh Thanh Hóa cấp song đã hết hạn vào 20/6.

Xe ông Đức chặn đầu xe cẩu ở xã Hoằng Đạo, Thanh Hóa, hồi tháng 7.

Thừa nhận tát và rút súng đe doạ tài xế Hiếu song ông Đức phân trần mục đích chỉ để hăm doạ và "không thấy sai" trong trường hợp này.

Cơ quan điều tra nhận định hành vi của ông Đức chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự nên chỉ xử phạt hành chính.