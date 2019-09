Bị phạt 2,5 triệu đồng vì chắn đường xe chữa cháy 0 Hà NộiNam tài xế 46 tuổi bị phạt tiền và tước giấy phép lái xe 2 tháng sau khi không nhường đường cho xe ưu tiên làm nhiệm vụ.

Hình ảnh tài xế ôtô cố tình không nhường đường được một chiến sĩ trên xe cứu hỏa ghi lại hôm 23/9. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 24/9, Đội Cảnh sát giao thông số 6, Phòng Cảnh sát giao thông- Công an TP Hà Nội, ra quyết định xử phạt nam tài xế, ở Hai Bà Trưng. Tại cơ quan công an, lái xe đã thừa nhận hành vi vi phạm và ký vào biên bản nộp phạt vi phạm hành chính. Tài xế này cũng lý giải hành vi của mình là do "mở nhạc to nên không nghe thấy tín hiệu còi ưu tiên của xe cứu hỏa".

Trước đó, khoảng 8h ngày 23/9, xe chữa cháy của Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN Công an thành phố đang trên đường làm nhiệm vụ chữa cháy tại Chợ Tó, huyện Đông Anh. Khi đi qua tuyến phố Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, xe cứu hỏa đã bật còi đèn xe ưu tiên và phát loa yêu cầu nhường đường nhưng ôtô của nam tài xế 46 tuổi chạy chắn phía trước cố tình không nhường đường. Hình ảnh này được một chiến sĩ trên xe cứu hỏa ghi lại và chuyển cho phòng cảnh sát giao thông Hà Nội.

Giữa tháng 9, phòng CSGT Công an Hà Nội cũng xử phạt nữ tài xế ôtô 2,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng về hành vi cố tình không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên trên đường từ sân bay Nội Bài về trung tâm thành phố.

Điều 22 Luật Giao thông đường bộ quy định, khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường; không được gây cản trở.