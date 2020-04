Bị phạt 12,5 triệu đồng vì xúc phạm hai cảnh sát hy sinh 0 Người đàn ông ở Đà Nẵng bình luận rằng cái chết của hai cảnh sát giao thông khi truy đuổi nhóm quái xế 'như dàn cảnh'.

Chiều 7/4, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Đà Nẵng) xử phạt 12,5 triệu đồng với người đàn ông 35 tuổi ở quận Hải Châu vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Người đàn ông bị công an triệu tập. Ảnh: Công an cung cấp.

Công an kết luận người này đã đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng chống Covid-19 và xúc phạm uy tín, danh dự hình ảnh lực lượng công an nhân dân.

Cụ thể, khi hai chiến sĩ công an là thiếu tá Đặng Thanh Tuấn và thượng sĩ Võ Văn Toàn (công an quận Sơn Trà) hy sinh do tai nạn khi truy đuổi nhóm thanh thiếu niên quái xế khuya 2/4, anh này đã có những bình luận xúc phạm, nhục mạ uy tín, danh dự và hình ảnh lực lượng công an trên mạng xã hội. Trong đó người này cho rằng sự hy sinh của hai chiến sĩ công an là một "cái chết thảm", "chết như dàn cảnh"...

Khi bị triệu tập, anh ta ban đầu quanh co không thừa nhận và cho rằng Facebook của mình bị hack. Tuy nhiên, công an đã chứng minh tất cả bình luận trên mạng xã hội do chính anh ta thực hiện, không có dấu hiệu bị chiếm quyền sử dụng.

Công an cũng làm rõ, người này đã dùng tài khoản cá nhân để bình luận trong một bài viết trên mạng xã hội phản ánh về việc cách ly xã hội tại thành phố, cho rằng cách ly là đưa người dân vào bước đường cùng phải cướp bóc để tồn tại, con người phải ly biệt.