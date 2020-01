Bị khởi tố vì trộm cây cảnh 0 Hà TĩnhNguyễn Văn Cương nhổ trộm 7 cây hoa giấy trên quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Hồng Lĩnh đem về bán lại lấy tiền tiêu xài.

Ngày 6/1, Cương (50 tuổi, trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An) bị Công an thị xã Hồng Lĩnh khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội Trộm cắp tài sản, theo điều 173 Bộ luật Hình sự 2015.

Nghi can Cương thực nghiệm việc trộm cây cảnh. Ảnh: C.A

Theo điều tra, rạng sáng 2/1, Cương đi từ Nghệ An vào thị xã Hồng Lĩnh, nhổ 7 cây hoa giấy trồng giữa giải phân cách cứng trên quốc lộ 1A ở phường Nam Hồng, buộc vào xe kéo rồi chở về Nghệ An bán lại cho đối tác lấy tiền tiêu xài.

Công an thị xã Hồng Lĩnh trích xuất camera, xác định Cương là thủ phạm nên ra lệnh bắt hôm 4/1. Nhà chức trách xác định số cây cảnh trên trị giá 10 triệu đồng.

Cương từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản.