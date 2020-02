Bị đánh tử vong vì tranh micro 0 Vĩnh PhúcDo mâu thuẫn trong lúc hát karaoke, Đặng Ngọc Hoan (26 tuổi, trú xã Hồng Châu) cầm điếu cày đập vào đầu khiến Lê Diên Nam chấn thương sọ não, tử vong.

Đặng Ngọc Hoan tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 5/2, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết khoảng 21h ngày 1/2, tại quán trà chanh 365 (thôn Phú Phong, huyện Yên Lạc), trong lúc đang uống nước, hai nhóm thanh niên xảy ra tranh chấp micro khi hát karaoke.

Sau khi lời qua tiếng lại, Đặng Ngọc Hoan dùng điếu cày đánh trúng đầu anh Lê Diên Nam (31 tuổi, trú thôn Phương Nha 2, xã Hồng Phương). Người dân sau đó can ngăn, hai bên ra về. Sáng 2/2, gia đình phát hiện Nam bất tỉnh nên đưa đi Bệnh viện Việt Đức điều trị, sau đó trình báo cơ quan Công an huyện Yên Lạc. Tối 2/2, Lê Diên Nam tử vong tại bệnh viện do chấn thương sọ não.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Lạc đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đặng Ngọc Hoan về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người để phục vụ điều tra.

Thông tin từ chính quyền xã, Nam đã lập gia đình, có hai con nhỏ. Trong khi Đặng Ngọc Hoan không có tiền án tiền sự, là lao động tự do ở địa phương. Giữa hai người chưa từng có xích mích, mâu thuẫn.

Nguyễn Ngoan