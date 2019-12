Bị cuốn trôi khi đang câu cá 0 Phú ThọĐoạn sông Lô chảy qua xã An Đạo, huyện Phù Ninh, bị sạt lở khiến hai người đang đứng câu cá bị cuốn trôi và mất tích.

Đoạn sông sạt lở khiến hai người đang câu cá bị cuốn trôi và mất tích hôm 29/11.

Hôm 30/11, Lãnh đạo UBND xã An Đạo cho biết khoảng 16h ngày 29/11, hai người đàn ông trú tại xã An Đạo rơi xuống sông Lô và mất tích. Đoạn sông thuộc địa bàn khu 9 của xã An Đạo sạt lở lúc họ đang đứng câu cá.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân nhanh chóng thông báo cho chính quyền địa phương. Nhận được tin, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, tiến hành công tác cứu nạn, cứu hộ.

Hai nạn nhân bị mất tích vẫn chưa được tìm thấy.

"Hiện chưa thể xác định được danh tính hai người này", lãnh đạo xã An Đạo thông tin.

Nguyễn Ngoan