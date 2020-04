Bị bắt khi tuồn rượu vào khu cách ly 0 Nghệ AnNgười đàn ông 32 tuổi bị phạt 200.000 đồng vì mang rượu và cá khô định chuyển qua tường rào cho người thân ở khu cách ly.

Quyết định xử phạt hành chính được UBND xã Nghi Ân (TP Vinh) ban hành ngày 6/4, căn cứ khoản 1 Điều 11 Nghị định 176/2013/NĐ-CP về hành vi "không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân với người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế".

Sáng 6/4, người đàn ông này mang can nhựa chứa 5 lít rượu và thực phẩm tới khu cách ly Trường Dân tộc Nội trú số 2 Nghệ An đóng ở xã Nghi Ân. Khi anh ta đang áp sát bờ rào chuẩn bị đưa qua bờ rào cho người thân ở phía trong thì bị công an phát hiện.

Làm việc với cơ quan chức năng, Bắc thừa nhận định đưa rượu và thực phẩm cho người thân đang cách ly tại điểm này.

Cơ quan chức năng làm việc với người bi phạm.

Nghệ An chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính Covid-19. Tỉnh này đang cách ly tập trung gần 6.000 người tại 17 điểm, chủ yếu là công dân trở về từ Lào, Thái Lan qua các cửa khẩu miền Trung thời gian qua.