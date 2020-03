Bị 13 năm tù vì đốt nhà người tình 0 Nghệ AnBùi Sĩ Công (37 tuổi) trú thành phố Vinh bị tuyên 13 năm tù vì mang xăng đốt nhà người tình khi bị khước từ nói chuyện.

Ngày 5/3, Công bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên án Công về tội Giết người. Theo cáo trạng, Bùi Văn Công có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ (35 tuổi) trú thành phố Vinh.

Bị cáo Bùi Sĩ Công tại phiên tòa.

Do có mâu thuẫn tình cảm, ngày 30/7/2019 Công mang theo can chứa 10 lít xăng tới nhà người tình, yêu cầu ra ngoài để nói chuyện song không được chấp nhận. Khi người tình đóng kín phòng ngủ ở tầng một, Công bực tức đổ can xăng trước cửa phòng rồi châm lửa.

Lửa bùng lên đã khiến nữ chủ nhà cùng 4 người (hai con và hai người thân) bị ngạt khói. Các nạn nhân được hàng xóm hỗ trợ đưa tới viện kịp thời nên không ai chết. Vụ cháy khiến một số vật dụng trong ngôi nhà bị hỏng.