Bệnh án tâm thần - bùa hộ mệnh của ông trùm ma túy ngõ chợ Khâm Thiên 0 Cầm đầu đường dây mua bán ma túy đá từ Hải Phòng về Hà Nội, trong khi đàn em ra tòa, Toản được tạm đình chỉ vì tâm thần phân liệt.

Nhắc đến Phạm Ngọc Toản (44 tuổi, ở ngõ chợ Khâm Thiên), lãnh đạo công an phường Trung Phụng (quận Đống Đa, Hà Nội) không "lạ" gì nhân thân người đàn ông có hai tiền án về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Gây rối trật tự công cộng và các tiền sự liên quan đến tàng trữ trái phép chất ma túy.

Toản thuộc diện quản lý và luôn nằm trong "tầm ngắm" của lực lượng chức năng về những biểu hiện liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Anh ta sinh trong gia đình có cả bố và mẹ đều liên quan đến ma túy. Lớn lên, Toản tiếp tục rơi vào vết xe đổ của bố mẹ.

Theo lãnh đạo công an phường Trung Phụng, mẹ của Toản mới mãn hạn tù, trở về địa phương năm 2014. Riêng Toản, sau những lần trả án, về địa phương, anh ta tiếp tục trượt dài vào con đường ma túy, gây mất an ninh trật tự.

Nhằm đối phó với lực lượng công an, Toản chỉ bán cho khách quen và giao hàng vào buổi đêm hoặc lúc sáng sớm. Anh ta còn gắn nhiều thiết bị giám sát quanh nhà theo dõi mọi di biến động. Ngoài ra, căn nhà của ông trùm này nằm trong ngõ sâu khiến lực lượng chức năng gặp khó khăn. Xung quanh Toản đều là nhà của anh em, họ hàng.

Tang vật cảnh sát thu giữ của Toản và Hoàng.

Để hoạt động mua bán ma túy trôi chảy, Toản chiêu mộ Nhâm Kỷ Hoàng (40 tuổi) giúp sức cho mình. Theo hồ sơ, Toản thường sử dụng ôtô, trực tiếp về Hải Phòng lấy ma túy. Anh ta thường xuyên thuê, thay đổi liên tục các phương tiện để che đậy và đối phó với cảnh sát ma túy Hà Nội.

Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát ma túy luôn theo dõi mọi di biến động của ông trùm ở ngõ chợ Khâm Thiên này cùng đàn em dưới trướng. Trung tuần tháng 11/2017, các trinh sát phát hiện Toản cùng Hoàng rời Hà Nội đi Hải Phòng nên đã bám theo.

Khi xe ôtô về đến trước cửa số nhà 86 mương Trắng Chẹm, nghi bị phát hiện, Toản bảo Hoàng ôm một bọc nylon, giả bên trong có ma túy, rồi mở cửa bỏ chạy nhằm đánh lạc hướng cảnh sát để đàn anh tẩu thoát. Tuy nhiên, Hoàng bị bắt giữ ngay sau đó, còn Toản cũng bị khống chế.

Kiểm tra trên xe, công an thu giữ gần một kg ma túy đá. Số ma túy này Toản mua của người đàn ông ở Hải Phòng với giá 260 triệu đồng. Khám xét nhà Toản, cảnh sát thu giữ súng K59, đạn.

Mở rộng vụ án, cảnh sát cũng đã bắt giữ Bùi Hồng Liên, người mua ma túy từ Hoàng.

Ngày 26/7/2018, cơ quan chức năng đã quyết định nhập vụ án Bùi Hồng Liên mua bán trái phép chất ma túy với Toản và Hoàng. Tuy nhiên, quá trình điều tra, gia đình Toản đã giao nộp cho cơ quan công an hồ sơ bị can này từng điều trị nội trú tâm thần phân liệt. Gần hai tháng sau, VKSND Hà Nội đã ra quyết định áp dụng biện pháp chữa trị bắt buộc với Toản và tạm đình chỉ điều tra bị can này.

Cuối năm 2018, TAND Hà Nội đưa vụ án ra xét xử với các bị cáo Nhâm Kỷ Hoàng và Bùi Hồng Liên. Tại tòa, Hoàng cho rằng anh ta chỉ thuê xe và lái đưa Toản về Hải Phòng. Bị cáo không biết mục đích Toản về thành phố Cảng này làm gì. Bản thân bị cáo cũng không rõ Toản đi đâu, làm gì do "mệt, ngủ trên xe".

Mặc dù cơ quan công an đã làm rõ, Hoàng có mối quan hệ mua bán ma túy với Liên, nguồn hàng từ Toản cung cấp. Song để đảm bảo quyền lợi và nhằm cho bị cáo "tâm phục, khẩu phục", tòa đã quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung.