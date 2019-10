Bên trong khu lều của nhóm người Việt chờ vào Anh 0 Ẩn mình trong chiếc lều tạm bợ, những người đàn ông được đưa từ Trung Quốc qua Pháp đang chờ cơ hội vào Anh. Họ sợ hãi khi nghe tin về 39 thi thể, nhưng đã đi quá xa để quay lại.

Khu lều tạm bợ nơi nhóm người Việt trú ẩn ở Pháp để chờ sang Anh. Ảnh: The Sun.

Hôm 27/10, phóng viên của The Sun tiếp cận được một nhóm 13 người di cư Việt Nam tại trại tị nạn ở Bethune, Pháp. Để đến được đây, họ phải vượt qua một con đường xuyên rừng quanh co, lầy lội, đầy rác. Khi phóng viên đến thăm, nhóm người Việt đang ngồi quanh một đống lửa, chuẩn bị ăn bữa tối với cơm và nấm. Cả nhóm cho biết rất sợ hãi khi nghe tin 39 thi thể được tìm thấy trong container đông lạnh - với những chi tiết rùng rợn như cả đàn ông và phụ nữ đều mặc ít hoặc không mặc quần áo cùng dấu tay đẫm máu in trên cánh cửa.

Nhưng cả nhóm đã đi quá xa để quay lại. Họ đã chi tổng cộng 32.000 USD (gần 750 triệu đồng) cho hai chặng đường để mong đến được miền đất hứa - nước Anh. Chặng đầu tiên đến Trung Quốc, vượt 9.000 km vào Đức. Sau đó họ được đưa tới Pháp - phải chờ lại trong một nơi ở tạm bợ tại Bethune để đợi phần mạo hiểm nhất của hành trình - tìm cách vào Anh.

Đống củi để giúp nhóm người Việt nấu ăn và sưởi ấm ở trong rừng, chờ vượt biên từ Pháp qua Anh. Ảnh: The Sun.

Đức (18 tuổi, quê Hà Tĩnh), nói: "Tất cả chúng tôi tất nhiên đều sợ. Chúng tôi đã nghe chuyện xảy ra với những người trong thùng xe. Nhưng chúng tôi đã đi xa tới tận đây rồi và đã quá gần Anh để dừng lại. Chúng tôi phải vượt qua, dù bằng cách này hay cách khác, chúng tôi cũng sẽ làm bằng được".

"Chúng tôi ở đây chưa đầy một tháng. Vài tuần trước, có một người đàn ông Pakistan đến và đưa một số người trong chúng tôi đi trước. Anh ta nói sẽ trở lại nhưng kể từ đó chúng tôi chưa hề gặp lại anh ta. Tôi mong anh ta sẽ đến sớm trước khi trời trở lạnh".

Hiện tại, nhóm của Đức chờ người đàn ông Pakistan. Người này sẽ đến không báo trước và đưa họ đến một điểm hẹn bí mật cho chặng cuối cùng đến Anh.

Địa điểm nhóm người Việt ở và con đường họ có thể đi để sang Anh. Ảnh: The Sun.

Một người đàn ông khác, không tiết lộ danh tính, cho biết: "Gia đình tôi đã trả tiền cho một người và người ta đưa tôi đến đây. Người ở Anh sẽ kiếm cho tôi một công việc khi tôi đến đó. Khi nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra, tôi sợ lắm chứ nhưng đây vẫn là một cơ hội phải nắm bắt và tôi sẵn sàng mạo hiểm cuộc sống của mình".

Hiện những người này phải phụ thuộc vào những kẻ buôn người và sống trong những chiếc lều tạm bợ. Đức tiếp tục nói: "Tôi cần tìm việc để trả lại cho gia đình số tiền đã đưa cho bọn buôn người. Tôi sẽ làm bất cứ việc gì có thể. Tôi rất khỏe mạnh".

Rạng sáng 23/10, cơ quan cứu thương hạt Essex, đông bắc thủ đô London của Anh, nhận được cuộc gọi trình báo phát hiện 39 người chết trong thùng container trên chiếc xe đang đỗ ở khu công nghiệp Waterglade, thị trấn Grays. Họ được cho là người nhập cư. Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đang làm việc với cảnh sát Anh xác minh thông tin về quốc tịch của các nạn nhân, theo dõi sát tình hình, tiếp tục phối hợp để thúc đẩy quá trình xác nhận danh tính nạn nhân. Đại sứ quán sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp có nạn nhân là công dân Việt Nam. Đến chiều 27/10, đã có 24 gia đình ở Nghệ An, Hà Tĩnh trình báo có con đang mất tích ở châu Âu và Anh. Công an hai tỉnh đã tới nhà các gia đình trình báo có con mất tích lấy mẫu tóc, móng tay của bố, mẹ để xác định họ có thuộc danh sách 39 thi thể chết trong container ở Anh hay không. Trong khi đó, sáng 28/10, Bộ Ngoại giao Anh cho hay các nhà chức trách đã chuyển hồ sơ 4 người chết cho Việt Nam để chắp nối thông tin, xác minh nhân thân nạn nhân.

Tùng Anh