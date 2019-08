Bé trai ở Bình Thuận bị sư thầy đánh đập suốt khóa tu hè 0 Tham gia khóa tu mùa hè, em K. phản ánh bị sư thầy xâm hại tình dục, khi phản ứng thì bị đánh đập thương tích đầy người.

Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, đang thụ lý điều tra vụ việc liên quan đến ông Lương Việt Đức (26 tuổi, pháp danh Thiện Lam) - chủ nhân ngôi tịnh thất ở thôn Hội Nhơn, xã Hàm Chính.

Trước đó, chị Võ Thị Hương, 48 tuổi, trú tại phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết trình báo công an địa phương về việc ông Đức hành hạ, đánh đập dã man và xâm hại tình dục con trai chị.

Những vết thương chưa lành sẹo trên lưng, mông bé K.

Ngày 10/6, qua giới thiệu của các sư cô thân thiết, chị Hương gửi con trai út 11 tuổi (tên viết tắt T.V.Đ.K.) đến tịnh xá của ông Đức ở xã Hàm Chính để học khóa tu trong 3 tháng hè.

Hơn tháng sau, chiều 16/7, ông Đức bất ngờ gọi điện thoại yêu cầu gia đình cháu K. lên chùa đón con về với lý do "K. hư hỏng, xem phim đồi trụy".

Lên đón con, chị Hương thấy con mình tiều tụy khác thường, khắp cơ thể đầy thương tích, bầm tím từ mặt tới chân, nhiều vết sẹo chưa lành. Do bị thầy dọa giết nếu rời khỏi chùa, cháu không chịu theo mẹ về.

Chị Hương kể: "Đến lúc tôi ra trình báo và nhờ công an xã Hàm Chính vào can thiệp, mới có thể đưa cháu ra khỏi tịnh xá và chuyển cháu lên Bệnh viện huyện Hàm Thuận Bắc. Các bác sĩ nói vết thương nặng, nên đã chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận trong đêm. Nằm điều trị đến 8 ngày, cháu mới xuất viện. Gia đình thực sự đau xót".

K. kể với mẹ bị thầy bắt vào phòng, khóa cửa lại, bắt K cởi hết quần áo cho thầy sờ mó dương vật. K. không đồng ý nên bị thầy đánh đập.

K. là út trong số ba con trai của chị Hương. Bố của K lấy vợ khác từ khi cháu còn nhỏ, mình chị Hương đi phụ việc nhà nuôi con. Chị nói: "Cứ nghĩ gửi con lên chùa cho nó tu học nên người trong 3 tháng hè, ai ngờ xảy ra sự việc quá kinh hoàng. Từ ngày về nhà đến nay, cháu không được bình thường, lúc ngủ hay trở mình sợ hãi".

Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã lấy lời khai chị Hương và cháu K, thu thập chứng cớ và làm việc với ông Đức. Bước đầu làm việc với công an, ông Lương Việt Đức khai nhận có đánh đập cháu K, nhưng phủ nhận việc xâm hại tình dục. Công an cho biết đã trưng cầu giám định thương tật nạn nhân để xác định có đủ yếu tố xử lý hình sự hay không.

Về ngôi tịnh xá mà cháu K. tu học, lãnh đạo UBND xã Hàm Chính cho biết cơ sở thờ tự của ông Lương Việt Đức chưa được chính quyền địa phương cấp phép.

Phóng viên đã liên hệ ông Đức để tìm hiểu về đơn tố cáo, nhưng ông Đức chưa trả lời.

Tư Huynh