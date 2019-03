Bé sơ sinh bị bỏ cho côn trùng cắn trong rừng 0 Bé gái Philippines được cứu sống trong tình trạng không mặc quần áo, nằm giữa những chiếc lá, toàn thân đầy vết côn trùng cắn.

Bé được một phụ nữ phát hiện khi đi bộ dọc theo đoạn đường đất ở đảo Olango, Philippines, sáng 12/3. Sau khi nghe tiếng trẻ con khóc, người này đã lách qua các nhánh cây và tìm thấy đứa trẻ trong tình trạng không quần áo, không chăn ủ.

Theo Mirror, đứa trẻ bị vứt dưới một gốc cây dâu, mặt bị bỏng rộp do trời nắng 35 độ C. Bé nằm giữa những chiếc lá khô, bên cạnh là một chiếc sơ mi màu hồng. Toàn thân bé đầy những vết đỏ do côn trùng cắn.

Người dân ở một nhà thờ gần đó lập tức chạy đến trợ giúp sau khi biết tin. Bé đã được đưa tới bệnh viện và hiện trong tình trạng ổn định dưới sự giám sát của cơ quan phúc lợi xã hội.

"Cảm ơn Chúa vì đứa bé còn sống và được tìm thấy kịp thời. Dù bố mẹ bé là ai, tôi hy vọng họ sẽ cảm thấy có lỗi khi vứt bỏ con mình như thế. Trẻ em là những sinh linh bé bỏng quý giá. Tôi thật sự không hiểu sao người ta lại có thể để con lại giữa khung cảnh rừng rậm này", Eliezer Rosalejos, một người cứu bé gái, nói.

Bé gái được tìm thấy hôm 12/3 trong tình trạng không quần áo, nằm trên đống lá khô và trên người có nhiều vết côn trùng cắn. Ảnh: Mirror.

Các nhân viên thuộc sở cảnh sát đảo Olango cũng đang kiểm tra các hồ sơ bệnh án của bệnh nhân để truy tìm danh tính người mẹ.

"Điều quan trọng bây giờ là tìm được người mẹ để xem cô ấy có cần trợ giúp nào không và yêu cầu cô ta phải chịu trách nhiệm với hành động của mình. Đứa trẻ đã có một sự khởi đầu không mấy tốt đẹp khi chào đời và sẽ tiếp tục được nhà chức trách quan tâm, chăm sóc", phát ngôn viên cảnh sát cho biết.