Bé lớp 3 vượt vòng tuyển chọn bí mật để được tặng hoa Kim Jong-un

Sáng 26/2, đoàn tàu bọc thép chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và đoàn tùy tùng vào ga Đồng Đăng, Lạng Sơn. Ông Kim sau đó di chuyển trên chuyên xa về khách sạn Melia (Hà Nội), chuẩn bị dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai.

Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng một bé gái ôm trên tay bó hoa đón ông Kim tại sảnh khách sạn. Nhận hoa, ông Kim Jong-un ân cần hỏi: "Cháu mấy tuổi rồi?", và mỉm cười, nhẹ nhàng nựng má cô bé.

Cô bé may mắn được Kim Jong-un nựng má là ai?

Bé gái 9 tuổi tặng hoa cho lãnh đạo Triều Tiên là Tô Khánh An, học sinh lớp 3E, trường Tiểu học Thăng Long. Cô Phan Hồng Ngọc, giáo viên chủ nhiệm của Khánh An, cho biết Khánh An đã vượt qua vòng tuyển chọn ở trường để được xuất hiện trong buổi đón tiếp.

Một ngày trước hôm ông Kim Jong-un sang Việt Nam, ban giám hiệu nhà trường nhận thông tin từ sở ngoại vụ về việc cử học sinh đi tặng hoa. Cô hiệu trưởng cùng các thầy cô trong ban giám hiệu tất bật tuyển chọn. Khánh An là ứng viên tham gia vòng sơ tuyển và toàn bộ quá trình tuyển chọn diễn ra bí mật. 16h ngày 25/2, Khánh An mới biết mình được tham gia buổi đón chủ tịch Triều Tiên.

Cô hiệu trưởng có buổi trao đổi ngắn với Khánh An trước khi em ra về chuẩn bị cho sự kiện ngày 26/2. Cô dặn An mặc trang phục sáng màu, đi giầy trắng, trang điểm nhẹ và tóc tết gọn gàng. Cũng như những học sinh của trường Tiểu học Thăng Long từng tham gia đón đoàn đại biểu quốc tế, An được tập cách chào hỏi lịch sự bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Trong lần tặng hoa chủ tịch Cuba tháng 11/2018, Khánh An nói "Con chào ông" bằng tiếng Việt.

Khánh An (hàng đầu bên trái) là học sinh ưu tú của trường Tiểu học Thăng Long (Hà Nội).

Khánh An được nhắc nhở luôn thể hiện nét mặt vui tươi, cử chỉ thân thiện khi gặp ông Kim Jong-un. Bé tập nâng hoa bằng hai tay, khẽ cúi đầu và mỉm cười lúc lãnh đạo Triều Tiên đứng trước mặt. Toàn bộ quá trình chuẩn bị được ban giám hiệu và gia đình Khánh An giữ kín. Sáng hôm sau, cô bé vẫn có mặt ở trường lúc 7h45 để bắt đầu buổi học.

Khoảng 9h, xe của sở ngoại vụ tới đón Khánh An. Đại diện đoàn vào xin phép cô Ngọc cho học sinh "đi làm nhiệm vụ". 11h, An trở lại lớp học với niềm vui hiện rõ trên gương mặt. Cô bé khoe được ông Kim Jong-un nựng má và thấy ông cười thật tươi.

Cô Phan Hồng Ngọc và các bạn học sinh lớp 3E thích thú nghe Khánh An kể về trải nghiệm đặc biệt. Cô Ngọc kể Khánh An không hề run bởi đã quen xuất hiện trước đám đông khi tham gia các sự kiện ở trường. An tiết lộ rất muốn khoe chuyện được chọn đi tặng hoa ông Kim Jong-un từ chiều qua nhưng được dặn đó là bí mật quốc gia nên nghiêm túc giữ kín. Sáng 26/2, khi đã mặc đẹp tới lớp, cô bé vẫn hồi hộp vì không biết có được gặp ông Kim hay không.

Khánh An là lớp phó học tập, học giỏi đều các môn, viết chữ đẹp và thích đọc sách. Cô Phan Hồng Ngọc cho hay một trong những lý do An được chọn là khả năng tiếng Anh, sự nhanh nhẹn và là đội viên nhỏ tuổi nhất trường, được kết nạp đội khi mới học lớp ba. Là giáo viên chủ nhiệm của Khánh An, cô Ngọc vui và tự hào về cô học trò nhỏ.

"Tôi hạnh phúc vì được cùng các học trò góp phần nhỏ bé vào sự kiện lớn đang được xã hội rất quan tâm", cô Ngọc nói.

