Bé gái được giải cứu sau nhiều năm bị bán sang Trung Quốc 0 Bé gái nhờ đưa sang Trung Quốc để làm việc nhưng bị kẻ xấu lừa bán.

Ngày 10/8, Công an Nghệ An khởi tố Lô Thị Thanh (32 tuổi) và Lương Thị Khấy (33 tuổi) cùng trú Nghệ An tội Mua bán trẻ em. Bị can Khấy được tại ngoại do đang mang thai.

Theo hồ sơ, năm 2012 hai bé gái (14 tuổi) tới gặp Thanh nhờ đưa qua Trung Quốc làm việc.

Thanh sau đó gặp Khấy cùng bàn bạc và liên lạc với một phụ nữ người Việt Nam đang sinh sống tại Trung Quốc ngỏ ý bán hai bé gái thì người này chấp nhận.

Thanh (bên trái) và Khấy tại cơ quan điều tra.

Tháng 7/2012, hai bé gái được đưa qua Trung Quốc tá túc trong nhà người phụ nữ quê Việt Nam rồi lần lượt bị bán làm vợ cho những người đàn ông Trung Quốc với giá tương đương khoảng 180 triệu đồng tiền Việt một người.

Hai năm trước, một bé gái là nạn nhân trong vụ việc được trao trả về Việt Nam, song không tố cáo.

Tháng 6/2019, nạn nhân còn lại được phòng cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) giải cứu. Nạn nhân làm đơn tố cáo hành vi của Thanh và Khấy.