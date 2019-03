Bé gái 7 tuổi diễn ảo thuật hút 1,5 triệu người theo dõi 0 Màn trình diễn làm cho những quả trứng biến mất rồi xuất hiện lại của bé gái ở Trung Quốc khiến người xem trầm trồ.

Một bé gái (không tiết lộ tên thật) có sở thích biểu diễn ảo thuật trên đường phố Trung Quốc đang trở nên nổi tiếng khắp mạng xã hội nước này. Theo South China Morning Post, cô bé có khoảng 1,5 triệu người đăng ký theo dõi.

Trong video được chia sẻ gần đây, cô bé thực hiện trò ảo thuật kinh điển với bóng, trứng và bát. Động tác của bé gái nhanh và trơn tru đến mức người qua đường phải thốt lên kinh ngạc khi chứng kiến những quả trứng biến mất rồi lại xuất hiện dưới một cái bát khác.

Cũng giống như các ảo thuật gia tài giỏi, bé gái yêu cầu khán giả thực hiện các thủ thuật cùng mình. Cô bé khiến một quả bóng màu hồng trên tay khán giả thành hai quả và nhận được lời khen ngợi của người xem.

Theo Next Shark, với tài năng sớm phát triển, bé gái có thể sẽ lọt vào mắt xanh của một số tên tuổi lớn trong ngành ảo thuật và có cơ hội biểu diễn tại các cuộc thi tìm kiếm tài năng trên thế giới như America's Got Talen hoặc Britain's Got Talen.