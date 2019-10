Bé gái 6 tuổi bị người tình của mẹ dí thuốc lá vào vùng kín 0 TP HCMỞ với mẹ và dượng chưa hôn thú, bé Su, 6 tuổi, bị đánh đập bầm tím cả người, xung quanh vùng kín chi chít nhiều vết bỏng do người tình của mẹ gây ra.

Ngày 30/10, Công an quận 12 lấy lời khai của chị Dương (25 tuổi) để làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích và hành hạ trẻ em của người tình là Hà Quốc Việt (36 tuổi). Nghi phạm này bị bắt hôm qua khi bé Su (6 tuổi) mang nhiều thương tích, được ông ngoại dẫn đến trình báo công an sau nhiều ngày sống với mẹ ruột và Việt ở phòng trọ tại phường Tân Hưng Thuận.

Bé Su với nhiều thương tích trên người. Ảnh: gia đình cung cấp.

Qua giám định, nhà chức trách xác định bé gái mang thương tích khắp người lên đến hơn 50% cơ thể. Trong đó phần lớn là những vết bầm tím ở ngực, tay chân, vết bỏng do thuốc lá chích chi chít ở chân, bụng gần vùng kín. Khi cảnh sát kiểm tra, Việt và mẹ bé Su đều dương tính với ma tuý.

Theo trình báo của ông Hùng (quê Trà Vinh, ông ngoại bé Su), sáng 24/10, ông thấy một người chở cháu gái về nhà. Khi kiểm tra, ông phát hiện trên người cháu chằng chịt các vết thương cũ và mới. Tuy nhiên, bé nói: "Con bị té". Gặng hỏi, bé gái thừa nhận bị dượng Việt đánh, dí thuốc lá vào người, vùng kín...

Khai với cảnh sát, Việt cho hay mình và Dương đón bé Su về ở chung từ tháng 8 vừa qua. Anh ta thừa nhận có đánh bé Su do bé không nghe lời và tè dầm lên nệm. Vết bỏng ở ngực là do Việt ném tàn thuốc gây ra chứ không có việc hành hạ. Những vết bầm tím trên người bé gái được Việt lý giải là do bé nghịch, ngã cầu thang trong phòng trọ.

Việt - nghi can đánh đập con riêng của bạn gái. Ảnh cắt clip.

Tuy nhiên, chị Dương khai Việt nhiều lần đánh đập bé trước mặt chị. Thấy con bị đau, chị này có lần ngăn cản nhưng bị bạn trai đe doạ, khoá cửa nhốt cả hai mẹ con nên không dám tiếp tục ý kiến. Đầu tháng 8, khi vừa về ở chung, Việt đã dùng cây đánh rất nhiều vào mông Su. Sau đó vài ngày, chị Dương thấy con bị bỏng ở nách có hỏi nhưng gã này bảo bé nghịch than nên bị thương.

Do không làm được gì, chị Dương đã nhờ người đưa bé Su về quê Trà Vinh cho ông ngoại chăm sóc. Hiện bé gái đã được đưa đi thăm khám, chữa trị các vết thương và được các nữ cán bộ phường chăm sóc. Lãnh đạo UBND quận 12 cũng cử người đến thăm hỏi, hỗ trợ chăm sóc cho bé.

Cơ quan điều tra đã xử phạt hành chính hành vi Sử dụng trái phép chất ma tuý đối với chị Dương. Người mẹ này đang được làm rõ vai trò trong vụ án.

Kiến Tường