Bé 6 tuổi bị bà đánh tím người 0 Quảng NamLan ăn trộm bánh của bạn và làm rách vở nhưng trả lời không thành thật nên bị bà dì dùng gậy gãi lưng đánh khắp người.

Chiều 30/9, lãnh đạo công an xã Đại An (huyện Đại Lộc) cho biết đã chuyển hồ sơ sự việc lên công an huyện để xử lý.

Cơ thể bé Lan bầm tím. Ảnh: Đại Hiệp.

Theo nhà chức trách, bé Lan được ông bà nội nuôi dưỡng sau khi bố mẹ ly hôn năm bé 1 tuổi. Cuối tháng 7, ông bà nội cháu qua đời, bà dì là Huỳnh Thị E (59 tuổi, thôn Phú Nghĩa) nhận Lan về nuôi.

Làm việc với công an, bà E trình bày, tối 25/9, thấy vở của cháu (Lan họp lớp 1, trường tiểu học Nguyễn Công Sáu) bị xé rách nên hỏi nguyên nhân. Lan nói do bạn trong lớp xé và cô giáo đã bắt người bạn đó quỳ, xin lỗi mình.

Bà E sau đó gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm với mong muốn tách Lan và người bạn ra ngồi hai nơi. Tuy nhiên, cô giáo chủ nhiệm không nghe máy nên bà E gọi cho một người thân - là giáo viên ở trường tiểu học Nguyễn Công Sáu.

Người này nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm của Lan và được biết việc vở rách không phải do bạn xé mà vì Lan lấy trộm bánh của bạn. Cả hai cãi nhau rồi Lan tự xé vở. Nghe thông tin này, bà E dùng gậy gãi lưng đánh cháu Lan nhiều lần rồi lấy dầu, đá lạnh chườm lên những vết bầm trên người bé.

Sáng hôm sau, bà E chở cháu đến trường thì cô giáo phát hiện. Ban giám hiệu nhà trường mời bà E đến và bà này trình bày, đánh cháu do "không kìm chế được cơn giận và để dạy dỗ".

"Hiện cháu Lan được chuyển đến ở nhà một người thân và nghỉ học mấy hôm nay. Sức khỏe và tâm lý cháu bé đã ổn định", lãnh đạo công an xã Đại An nói.

* Tên cháu bé đã thay đổi.