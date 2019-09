Bé 11 tuổi 'chém' hoa quả bằng lá bài 0 Wang Kai, 11 tuổi, ở Trung Quốc, có thể ném lá bài với tốc độ nhanh như chớp, khiến nó được ghim chính xác vào trái cây, thậm chí mặt tấm ván.

Wang Kai ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, bắt đầu luyện tập trò chơi "chém" đồ vật từ sau khi xem bộ phim From Vegas to Macau. Hiện tại, cậu bé có thể ghim lá bài vào trong một quả dưa hấu hoặc ném các lá bài từ xa một cách chính xác vào nhiều loại trái cây khác nhau.

Trong một video được chia sẻ lên mạng, Wang thực hành tay nghề cùng bố. Khi bố cậu bé ném một loại quả lên cao, Wang nhìn theo rồi ném lá bài với tốc độ nhanh như chớp. Ngay sau đó, lá bài được ghim chính xác vào trái cây.

Cậu bé có thể làm cho cả chục lá bài cùng chém đứt vỏ một quả dưa hấu hay quả táo. Màn hiểu diễn được cho là ấn tượng nhất của Wang là khi cậu làm cho lá bài ghim sâu tận nửa cm vào mặt tấm ván gỗ.

From Vegas to Macau (Thần bài Macau) là một bộ phim hài về tội phạm Hong Kong, phát hành lần đầu tiên năm 2014. Bộ phim có doanh thu phần đầu khoảng 33,5 triệu USD chỉ riêng tại phòng vé ở đặc khu kinh tế Hong Kong. Hiện From Vegas to Macau đã ra phần 3 sau thành công của hai phần trước.

Tùng Anh (Theo Sina)