Bắt trộm hơn một tấn chó bằng thuốc độc 0 Nghệ AnNhóm tội phạm ở huyện Nghi Lộc dùng thuốc độc tẩm thịt lợn nướng, sau đó dụ chó ăn để trộm.

Ngày 18/3, Công an huyện Nghi Lộc cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Hải, Nguyễn Quốc Dũng (31 tuổi), Võ Đình Trọng (34 tuổi), Nguyễn Trọng Huy (57 tuổi) và Trần Văn Mười (30 tuổi) bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi trộm chó; Nguyễn Thị Luyện (51 tuổi) bị tạm giữ về hành vi tiêu thụ chó do trộm cắp. Các nghi can đều trú huyện Nghi Lộc.

Nhóm nghi can tại cơ quan điều tra.

Theo hồ sơ, từ tháng 2, nhiều người dân ở huyện Nghi Lộc, Diễn Châu thị xã Cửa Lò (Nghệ An) trình báo việc bị mất trộm chó, mèo.

Sau nhiều ngày truy tìm, rạng sáng 16/3 tại xã Nghi Hoa (huyện Nghi Lộc) công an huyện Nghi Lộc bắt quả tang Nguyễn Hoàng Hải và Nguyễn Quốc Dũng đang có hành vi bán chó trộm được cho Nguyễn Thị Luyện. Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt thêm ba đồng phạm còn lại.

Tang vật tại chỗ và khám nơi ở nhóm tội phạm, cảnh sát thu được 12 con chó với tổng trọng lượng 160 kg, 3 súng tự chế, 3 lọ dung dịch nghi là dung dịch dùng thuốc chó, một túi bả chó, 4 xe máy, nhiều kiếm tự chế cùng nhiều tang vật liên quan.

Nhà chức trách bước đầu xác định nhóm này đã thực hiện hơn 100 vụ bỏ thuốc độc để trộm chó, đã trộm ước chừng hơn một tấn.

Tang vật vụ án.

"Chúng dùng thuốc độc tẩm với thịt lợn nướng, chạy xe máy dọc các tuyến đường vứt để chó ăn. Con vật khi ăn trúng bả này thì bị chết ngay sau vài chục giây và bị nhét vào bì mang đi. Nếu người dân phát hiện truy đuổi, chúng sẽ dùng hung khí chống trả quyết liệt", cán bộ điều tra nói về thủ đoạn bọn trộm.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng nên sử dụng thịt chó rõ nguồn gốc. Các điểm thu mua cần mua chó sống để bán cho người tiêu dùng.