Bắt thêm trùm tín dụng đen lớn nhất nước 0 Thanh HóaSau khi đồng phạm Nguyễn Đức Thành bị tuyên 10 năm tù, Nguyễn Cao Thắng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn tín dụng đen Nam Long, bị bắt sau gần hai năm trốn truy nã.

Ngày 8/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa di lý bị can 36 tuổi (ở phường 15, quận 10, TP HCM) về Thanh Hoá để điều tra tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Nghi can bị bắt một ngày trước khi đang ẩn náu tại TP HCM.

Theo nhà chức trách, khoảng tháng 7/2017, Nguyễn Cao Thắng và Nguyễn Đức Thành góp vốn làm ăn chung dưới hình thức cho vay lãi suất cao, mở Công ty Tài chính Nam Long nhưng không đăng ký kinh doanh với cơ quan chức năng. Đặt trụ sở chính tại quận 1, TP HCM, Thành được phân công làm giám đốc.

Nguyễn Cao Thắng.

Để quản lý hoạt động cho vay, Thành đã lập 25 khu vực kinh doanh, mở chi nhánh ở 63 tỉnh, thành phố. Mỗi chi nhánh phụ trách hoạt động cho vay tại 2-4 tỉnh, bổ nhiệm một người làm quản lý. Mỗi khu vực đều thuê nhà làm trụ sở giao dịch, lấy vỏ bọc đăng ký kinh doanh là Công ty CP Tư vấn đầu tư và Kỹ thuật xây dựng Thành Nam.

Từ cuối năm 2017 đến giữa 2018, Thành và các đồng phạm đã cho 95 khách hàng trên cả nước vay tổng số tiền hơn 32 tỷ đồng, lãi suất 182-365% một năm (cao hơn trần lãi suất quy định từ 82,5% đến 265%/năm) thu lời bất chính hơn 8,6 tỷ đồng.

Tháng 9/2018, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Cục cảnh sát hình sự và các đơn vị chức năng triệt phá đường dây tín dụng đen lớn nhất nước này. Nhà chức trách sau đó khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích, Giữ người trái pháp luật, Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. 21 bị can bị bắt, tuy nhiên Thắng bỏ trốn và bị truy nã.

Liên quan vụ án, ngày 18/2, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên 21 bị cáo nằm trong băng tín dụng đen này tổng cộng hơn 99 năm tù về các tội Cố ý gây thương tích, Giữ người trái pháp luật và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trong đó, kẻ cầm đầu Nguyễn Đức Thành nhận mức án 10 năm 6 tháng tù với hai tội danh Cố ý gây thương tích và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. 20 bị cáo khác nhận mức án từ 18 tháng đến 16 năm tù về các tội Cố ý gây thương tích và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Thành và đồng phạm còn bị cáo buộc liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích và giữ người trái pháp luật. Cụ thể, nhóm này đã bắt giữ và tra tấn anh Nguyễn Văn Minh (nhân viên thu nợ của Nam Long) cho đến chết.