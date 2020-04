Bắt tài xế đâm người chết rồi bỏ trốn 0 Vĩnh PhúcTrịnh Xuân Hòa (36 tuổi) điều khiển xe ôtô đâm vào hai người phụ nữ đi tập thể dục, khiến một người chết, một người bị thương nặng, sau đó bỏ trốn.

Hòa tại cơ quan điều tra. Ảnh Công an Vĩnh Yên

Chiều 20/4, Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc thông tin, tổ công tác của Công an TP Vĩnh Yên phối hợp với Công an TP Hà Nội đã bắt giữ lái xe Trịnh Xuân Hòa trú tại thôn Hiển Lễ, xã Cao Minh, TP Phúc Yên, người điều khiển xe ô tô gây tai nạn bỏ trốn vào rạng sáng 17/4.

Nhà chức trách cho biết đang tiến hành lấy lời khai của nghi can để củng cố hồ sơ vụ án.

Trước đó, khoảng 21h ngày 17/4, bà Nguyễn Thị Hoa (49 tuổi) cùng em gái là Nguyễn Thị Hương (41 tuổi), cùng trú tại phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên đi tập thể dục trên đường Minh Khai (phường Hội Hợp) về thì bất ngờ bị một xe ôtô tông từ phía sau.

Theo camera gần hiện trường ghi lại, thời điểm xảy ra tai nạn xe ôtô di chuyển với tốc độ nhanh, hất tung 2 người phụ nữ sang vệ đường. Ngay sau khi gây tai nạn, tài xế ôtô tăng ga nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Người dân sau đó phát hiện vụ việc, đưa các nạn nhân viện cấp cứu đồng thời thông báo cho cơ quan chức năng. Do vết thương nặng bà Hương chết vào 1h ngày 18/4, bà Hoa bị thương nặng.

Nhận được tin báo, Công an TP Vĩnh Yên có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, đồng thời truy tìm lái xe ôtô gây tai nạn. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố đã làm rõ đối tượng gây tai nạn là Trịnh Xuân Hòa, tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Chiều 20/4, tổ công tác của Công an TP Vĩnh Yên phối hợp với Công an TP Hà Nội bắt giữ Trịnh Xuân Hòa khi đối tượng lẩn trốn trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội).

Nguyễn Ngoan