Bắt kẻ đâm thủng bụng vợ trong lúc cãi vã 0 Thường xuyên cãi vã do mâu thuẫn chuyện gia đình, Hoàng đâm vợ khiến nạn nhân mang thương tật 28%.

Ngày 3/3, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) khởi tố bị can đối với Đặng Văn Hoàng (27 tuổi, trú xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan điều tra, hơn nửa tháng trước Hoàng dùng xe máy chở người vợ 19 tuổi đi công việc trên đường làng thì hai người xảy ra to tiếng. Theo cáo buộc, Hoàng được xác định trong lúc thiếu kiềm chế đã dùng dao nhọn mang theo đâm một nhát trúng bụng vợ.

Bị can Hoàng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CTV.

Nạn nhân được đưa tới viện cấp cứu, mang thương tật 28%. Hoàng bị cảnh sát bắt ngay sau đó và thừa nhận trước thời điểm gây án vợ chồng liên tục cãi vã do mâu thuẫn chuyện gia đình.

Vụ án đang được hoàn tất hồ sơ.