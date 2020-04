Bắt giam tài xế xóa dấu vết cán chết người khi lùi xe 0 Nghệ AnNguyễn Văn Vinh (33 tuổi) bị khởi tố tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ sau khi lùi xe khiến bé trai tử vong.

Quyết định khởi tố được được Công an thị xã Hoàng Mai ban hành ngày 28/4, căn cứ theo điểm c, khoản 2, điều 260, Bộ luật hình sự 2015. Bị can bị bắt tạm giam 4 tháng.

Sáng 22/4, Vinh lái xe tải chở vật liệu lùi vào một hẻm nhỏ ở phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai khiến bé trai hơn một tuổi tử vong tại chỗ. Vinh đã xuống bế thi thể nạn nhân tới bỏ tại một hố gần lề đường. Tại hiện trường, tài xế này dùng tay cào đất phủ lên vệt máu nhằm xóa dấu vết trước khi lái xe đi.

Một lúc sau, người thân nạn nhân và hàng xóm tổ chức tìm kiếm nạn nhân thì nghi phạm quay trở lại hiện trường giả vờ tìm kiếm giúp gia đình.

Diễn biến sự việc được một camera an ninh của hộ dân gần đó ghi lại. Công an đã xác định Vinh là thủ phạm nên tạm giữ ngay tại hiện trường. Bị can trú cùng với gia đình nạn nhân.