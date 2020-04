Bắt cặp vợ chồng nghi đánh con 3 tuổi tử vong 0 Hà NộiBé Minh Minh sống cùng bà ngoại từ nhỏ, mới lên ở cùng mẹ và bố dượng vài tuần thì tử vong trong tình trạng đa chấn thương.

Nguyễn Thị Lan Anh (29 tuổi, mẹ bé Nguyễn Ngọc Minh Minh) cùng người chồng thứ ba. Ảnh Facebook.

Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra tội Giết người liên quan đến vụ bé Nguyễn Ngọc Minh Minh, 3 tuổi, thường trú tại xã Võng La, huyện Đông Anh, tử vong.

Cơ quan công an bắt khẩn cấp cặp vợ chồng là mẹ đẻ và cha dượng của nạn nhân. Sau khi thu thập đủ chứng cứ, nhà chức trách đã bàn giao vụ việc cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để tiếp tục hoàn tất hồ sơ khởi tố bị can.

Hôm 1/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng yêu cầu làm rõ nguyên nhân chết của em bé.

Trước đó, sáng 30/3, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tiếp nhận bé gái trong tình trạng đa chấn thương vào cấp cứu. Cháu bé tử vong ngay sau đó. Nhận thấy các vết thương trên người nạn nhân có dấu hiệu do bạo hành, bệnh viện đã báo công an, đồng thời thông báo cho người nhà.

Chiều cùng ngày, bà Dự, bà ngoại nạn nhân, đã đến bệnh viện. Theo gia đình, bé Minh từ nhỏ sống cùng bà ngoại tại xã Võng La. Ngày 5/3, Nguyễn Thị Lan Anh (29 tuổi, mẹ bé) trú tại phường Phương Liên, quận Đống Đa, về nhà xin phép mẹ đưa con gái đi chơi. Bà Dự nhiều ngày không liên lạc được với cháu, lên tìm cũng không được gặp và ít ngày sau nhận được tin dữ.

Kết quả pháp y cho thấy bé Minh bị lún xương sọ, tổn thương não và gãy xương hàm. Nghi ngờ bé Minh bị bạo hành, bà Dự đăng bài chia sẻ trên mạng xã hội đòi lại công bằng cho cháu gái.

Một lãnh đạo xã Võng La cho biết bà Dự sống đơn thân và có người con gái duy nhất là Lan Anh. Chị này trải qua ba đời chồng, bé Minh là con của người chồng thứ hai. Hiện ngoài bé Minh, Lan Anh còn một người con nữa.