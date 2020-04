Bang New York thành tâm dịch thế giới 0 Với số ca nhiễm gần 160.000, bang New York, Mỹ, vượt cả các quốc gia trên toàn cầu, trở thành nơi có nhiều người bị ảnh hưởng nhất bởi nCoV.

Một bệnh nhân được đưa từ Bệnh viện Elmhurst lên xe cứu thương hôm 7/4 tại thành phố New York, Mỹ. Ảnh: AP.

Tính đến ngày 9/4, bang New York có 159.937 ca nhiễm nCoV, tăng hơn 10.000 ca so với hôm 8/4. Thêm 799 người tử vong, tổng 7.067 ca. Với số liệu mới, New York hiện đã "vượt mặt" mọi quốc gia trên thế giới về số người mắc Covid-19.

Đứng thứ hai và thứ ba thế giới sau bang New York, Mỹ, là Tây Ban Nha và Italy, với số ca nhiễm lần lượt là 152.446 và 139.422, theo số liệu thống kê mới nhất của Đại học John Hopkins.

Các quốc gia tiếp theo với số ca bệnh cao lần lượt là Đức với 113.615, Pháp 83.080, Trung Quốc 82.883 và Iran 66.220 ca.

Hiện Mỹ là vùng dịch lớn nhất thế giới, với tổng cộng 461.437 trường hợp nhiễm và 16.438 người tử vong. Chỉ riêng tại thành phố New York, số ca nhiễm đã lên 84.373 và số người chết được ghi nhận là 4.426.

"Sáu tháng trước, chưa có ai nghe tới căn bệnh này, khi đó nó thậm chí còn chưa tồn tại. Vậy mà giờ đây nó đã ghé thăm thành phố chúng tôi và biến nơi này trở thành nơi bị thiệt hại nặng nề nhất cả nước", thị trưởng Bill de Blasio nói trong buổi họp nhanh tại tòa thị chính hôm 9/4.

Đầu tuần qua, số ca nhiễm và tử vong ở bang New York vượt Trung Quốc, Iran va Đức. Trên thế giới, nước có nhiều người tử vong nhất vì Covid-19 là Italy, với 17.669 ca, tiếp đến là Tây Ban Nha, với 15.238 ca.

Covid-19 khởi phát ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, hồi cuối tháng 12/2019, xuất hiện tại 209 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, thế giới hiện ghi nhận 1.587.209 ca nhiễm và 94.850 người tử vong do nCoV, tăng lần lượt 76.105 và 6.512 so với trước đó một ngày. 353.291 người đã hồi phục.

Hướng Dương (Theo NY Post)