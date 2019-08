Băng huyết vì chườm muối nóng giảm mỡ bụng sau sinh 0 Sau một tuần chườm muối nóng vùng bụng mỗi ngày 3 lần, sản phụ 29 tuổi ở TP HCM cấp cứu vì băng huyết nguy kịch.

Bác sĩ Hồ Cao Cường, Bệnh viện Mỹ Đức (TP HCM), cho biết sản phụ cấp cứu tuần trước với vẻ mặt nhợt nhạt, mất máu nhiều, tử cung nhão, vùng da bụng dưới rốn có mảng da bầm đỏ. Bệnh nhân vừa sinh thường em bé nặng 2,9 kg, muốn nhanh lấy lại vóc dáng nên chườm muối nóng vùng bụng mỗi ngày 3 lần và liên tục một tuần.

Sản phụ được bù dịch, chích thuốc cầm máu, co hồi tử cung và chuyển sang phòng mổ. Sau hơn một giờ cấp cứu, bệnh nhân vượt qua được nguy hiểm, may mắn không phải cắt tử cung.

Theo bác sĩ Cường, sau khi sinh, tử cung sản phụ sẽ co lại để cầm máu. Ban đầu tử cung co lại ngang rốn, sau đó mỗi ngày co lại một cm. Hai tuần sau sinh, tử cung nhỏ xuống dưới xương vệ. Sáu tuần sau, các cơ quan sinh dục trở về bình thường.

"Do vậy trong vòng sáu tuần sau sinh, nếu sản phụ chườm nóng, nịt quế, thảo dược nóng sẽ làm tử cung không co lại được gây băng huyết, gọi là băng huyết muộn sau sinh", bác sĩ Cường nói. Nhiều bệnh nhân mất máu, thậm chí phải cắt bỏ tử cung vì chườm nóng.

Bác sĩ Cường khuyến cáo để mau lấy lại vóc dáng sau sinh, bà mẹ cần kết hợp tập thể dục, ăn nhiều rau, giảm chất béo, giảm ngọt và uống nhiều nước. Cho con bú mẹ không chỉ tốt cho trẻ mà còn giúp người mẹ giảm vòng hai, giảm cân hiệu quả.

Đầu năm nay, một sản phụ 26 tuổi ở TP HCM tử vong sau hơn 2 tháng liên tục uống rượu gừng sau sinh con với mục đích "làm ấm bụng".