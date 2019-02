Băng bao phủ đỉnh Fansipan

Đỉnh Fansipan trong mùa đông xuân 2018-2019 từng nhiều lần xuất hiện băng. Tuy nhiên so với cùng kỳ năm trước thì tần suất xuất hiện ít, độ dày của băng cũng mỏng hơn. Nguyên nhân là El Nino tác động khiến mùa đông xuân 2018-2019 miền Bắc và miền Trung ấm hơn mọi năm. Nhiệt độ tháng 12/2018 và tháng 1 vừa qua đều nhỉnh hơn các năm khoảng 1-3 độ C. Đợt rét nhất là từ ngày 29/12/2018 đến 3/1, tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) ba ngày liên tiếp nhiệt độ xuống dưới 0, thấp nhất là âm một, băng giá xuất hiện dày từ đỉnh xuống dưới khoảng 700 m. Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ nền nhiệt phổ biến 8-10, Bắc Trung Bộ 10-12 độ C.