Bắn chết chủ nhà nghỉ vì không gọi được gái

Mâu thuẫn trong lúc thương lượng gọi gái mại dâm, nhóm Phong rủ thêm người, mang súng trở lại nhà nghỉ, bắn chết ông chủ rồi bỏ trốn.

5 nghi can tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Hà Giang.

Sáng 4/5, Công an tỉnh Hà Giang cho biết đã bắt giữ nhóm năm người bắn chết chủ nhà nghỉ tại huyện Bắc Quang rạng sáng 3/4.

Nhóm này gồm Phạm Thành Phong (31 tuổi), Vũ Văn Quân (32 tuổi), cùng trú huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương; Phùng Huy Hạnh (36 tuổi, lái xe taxi), Phùng Văn Hạnh (31 tuổi), Nguyễn Thanh Lâm (25 tuổi), cùng trú xã Đồng Thành, huyện Bắc Quang, Hà Giang.

Tại cơ quan công an, những người này khai khoảng 22h ngày 2/5, Phạm Thành Phong, Phùng Văn Hạnh đi taxi do Phùng Huy Hạnh lái đến nhà nghỉ Phương Anh do Đào Trọng Tuận (51 tuổi, trú tại Tân Lập, thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang) làm chủ.

Đến nơi, cả ba gặp chị Thèn Thị Hương (vợ anh Tuận) hỏi tìm gái mua dâm. Trong lúc trao đổi, mặc cả, Phong và vợ chồng Tuận có xô xát.

Nhóm khách rời nhà nghỉ Phương Anh đến khu vực dốc mồ côi thuộc thôn Khuổi Niếng, cách nhà nghỉ Phương Anh khoảng 5 km. Phong điện thoại cho Vũ Văn Quân kể lại việc vừa xô xát với Tuận.

Quân lấy một khẩu súng (loại súng hoa cải) đi xe máy đến gặp Phong rồi chở anh ta đến thẳng nhà nghỉ Phương Anh. Huy Hạnh, Văn Hạnh và Nguyễn Thành Lâm đi taxi phía sau.

Đến nhà nghỉ Phương Anh, Phong đập cửa thì Tuận ở trong cầm súng bắn nhưng đạn không nổ. Quân lấy súng bắn thẳng về phía Tuận, khiến nạn nhân gục xuống chết tại chỗ.

Sau khi gây án, cả nhóm bỏ trốn. Đến cầu Vĩnh Tuy, thị trấn Vĩnh Tuy (huyện Bắc Quang), Quân vứt súng xuống sông rồi đi taxi do Huy Hạnh lái về Hà Nội.

Tại hiện trường, công an thu giữ một khẩu súng kíp tự chế của nạn nhân. Khám nghiệm tử thi xác định 57 mảnh đạn găm vào vùng mặt, cổ, ngực.

Xác định đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng liều lĩnh, tàng trữ, sử dụng vũ khí nguy hiểm, Công an tỉnh Hà Giang đã kêu gọi vận động nhóm đối tượng ra đầu thú để hưởng khoan hồng. 17h ngày 3/5, nhóm năm người đã đến trụ sở Cục Cảnh sát hình sự xin đầu thú.

Nguyễn Ngoan