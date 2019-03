Bắn bạn trai vì ngáy quá to 0 Người phụ nữ Mỹ phàn nàn bạn trai ngáy to, sau đó chĩa súng vào đầu và bắn vào nách phải khiến nạn nhân ngất lịm giữa vũng máu.

Nghi phạm Lorie Morin đã bị bắt giam, chờ ngày ra tòa. Ảnh: Facebook.

Lorie Morin, 47 tuổi, bị buộc tội cố ý giết người và bạo hành nghiêm trọng khi nổ súng bắn bạn trai sáng 13/3 tại ngôi nhà thuộc khu vực nông thôn, phía tây sông Sharpes, bang Florida, Mỹ.

Theo USA Today, lúc nhà chức trách tới hiện trường, họ nhìn thấy bạn trai Morin đang nằm giữa vũng máu ngay dưới chân giường. Người đàn ông bị trúng đạn ở nách phải và được trực thăng chở tới Trung tâm Y tế Holmes thuộc thành phố Melbourne, bang Florida.

Morin khai rằng hôm đó cô ta và bạn trai đang uống rượu và chơi bài. Sau đó, Morin đưa cho người yêu cầm hộ khẩu súng ngắn để đi tìm một cái hộp nhưng súng không may bị cướp cò và bắn trúng anh ta.

Tuy nhiên, sáng 14/3, nhà chức trách đến gặp nạn nhân trong khu chăm sóc tích cực của bệnh viện và biết được một lý do khác. Người đàn ông này kể nguyên nhân anh ta bị bắn là do ngủ ngáy quá to, khiến hai bên xảy ra to tiếng. Morin đã đi theo bạn trai vào phòng ngủ, phàn nàn về chuyện này, sau đó chĩa súng vào đầu nạn nhân.

Lúc quay lưng bỏ đi, nạn nhân chỉ nghe một tiếng nổ lớn và tỉnh dậy thấy mình đang nằm giữa vũng máu, với cơn đau buốt ở dưới nách phải.

Cảnh sát sau đó thẩm vấn lại Morin, tuy nhiên cô ta khai bạn trai đã cố lấy khẩu súng khỏi tay mình, khiến súng bị cướp cò.

"Nghi phạm cố tỏ ra ăn năn bằng cách ôm mặt khóc nhưng không rơi một giọt nước mắt nào", cảnh sát nói.

Morin hiện bị bắt và tống giam. Trong khi đó, bạn trai cô ta vẫn đang trong bệnh viện nhưng sức khỏe đã ổn định.