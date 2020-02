Ba thanh niên gây ra 14 vụ trộm 0 Nghệ AnNhóm của Thắng chuyên lui tới các đền, chùa ở địa bàn nhiều huyện để thực hiện các vụ trộm.

Ngày 16/2, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Thắng (30 tuổi), Đào Văn Biên (30 tuổi) và Nguyễn Công Lý (30 tuổi) cùng trú huyện Đô Lương về tội Trộm cắp tài sản.

Nhóm bị can. Ảnh: MH.

Do không có nghề nghiệp ổn định nên Thắng cùng hai đồng phạm bàn nhau đi trộm để lấy tiền tiêu. Theo hồ sơ, nhóm này thường tới các đền, chùa ở địa bàn huyện Thanh Chương, Đô Lương, Tân Kỳ, Yên Thành ở Nghệ An để thám thính.

Lợi dụng sơ hở của các nơi thờ tự, từ tháng 10/2019 đến tháng 1/2020 nhóm này đã thực hiện 14 vụ trộm, trong đó có phá hòm công đức. Tổng số tiền mà nhóm này đã trộm là 35 triệu đồng.

Vụ án đang được hoàn tất hồ sơ.