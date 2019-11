Bà nội sát hại cháu gái 11 tuổi 0 Nghệ AnBực bội vì bố con Tâm hỗn láo, bà Phạm Thị Hường, 65 tuổi, dụ cháu gái 11 tuổi xuống đập ở xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tắm rồi xô ngã.

Nghi can Hường bị tạm giữ hình sự trong trường hợp khẩn cấp về hành vi Giết người, Công an tỉnh Nghệ An tối 6/11 cho biết.

Bà Hường khai nhiều năm nay nuôi cháu Tâm vì bố mẹ đứa trẻ đi làm ăn ở miền Nam. Gần đây anh Nguyễn Duy Chung (bố Tâm) về quê sống chung trong nhà, thường ngày chửi bới, hỗn láo với bố mẹ ruột khiến bà rất ấm ức.

Đỉnh điểm, tại bữa cơm của gia đình gần một tuần trước, bà Hường gắp thịt bỏ cho chồng là ông Tứ thì bị anh Chung chửi mắng khiến ông Tứ khóc và đòi tự tử.

Đập nước nơi xảy ra vụ án.

Chiều 3/11, bà Hường đang đi mua bia thì gặp cháu Tâm đi xe đạp điện từ sinh nhật bạn trở về. Cháu Tâm rủ bà đi chơi nhà một người quen. Gửi lại xe đạp điện, bà Hường ngồi xe Tâm tới nhà người quen song không gặp.

Trên đường trở về, bà Hường đem chuyện bố Tâm từng nhiều lần hỗn láo với mình ra nói thì hai bà cháu xảy ra cãi vã. Ấm ức vì bố cháu bé hỗn láo, bé Tâm cũng cãi mình nên bà lão nảy sinh ý định giết người.

Rủ cháu gái tới đập Bàu Ganh ở địa bàn xã để tắm, bà Hường cởi đồ xuống nước trước và nhờ cháu xuống để kỳ lưng. Khi bé Tâm đang kỳ lưng thì bà Hường xô ngã xuống nước.

"Lúc xô nạn nhân thì bà lão cũng ngã theo nhưng đã mò ngoi lên được bờ, rồi bà dắt xe đạp nạn nhân cách bờ đập dăm chục mét rồi vứt lại nhằm xóa dấu vết", cán bộ công an nói và cho biết đây mới chỉ là lời khai ban đầu của nghi can.

Bà Hường sau đó đi bộ trở về nơi đã gửi lại xe đạp điện lấy để về nhà. Đêm cùng ngày thì bắt xe ra Hà Nội với một người bạn. Hôm sau bà ta chủ động trở về quê thì bị công an mời lên làm việc.

Trước đó, chiều 3/11 bé Nguyễn Thị Tâm đi sinh nhật bạn, gần cuối chiều thì chào nhóm bạn trở về, song tới khuya người thân vẫn không thấy cháu nên tổ chức tìm kiếm. Tới bờ đập Bàu Ganh, người thân đã phát hiện áo ngoài của Tâm. Nghi vấn em bị đuối nước, hàng chục người lặn tìm song không có kết quả. Hai ngày sau thi thể nạn nhân nổi tại đập nước này.