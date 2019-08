Bà bầu tử vong sau 6 tháng hôn mê vì massage chân 0 Người phụ nữ Thái Lan bị sảy thai, chết não sau khi đi massage chân và không có dấu hiệu hồi phục dù được chăm sóc y tế.

Con trai 5 tuổi thường xuyên tới thăm Wirawan trong thời gian cô nằm viện. Ảnh: ViralPress.

Bà mẹ một con Wirawan Kedkesri, 25 tuổi, tìm đến cửa hàng massage ở Chiang Mai, phía bắc Thái Lan, ngày 11/1 để chăm sóc bàn chân. Tuy nhiên, khi đang sử dụng dịch vụ, Wirawan bất tỉnh.

Nữ vũ công kiêm người mẫu bán thời gian lập tức được đưa tới bệnh viện nhưng bị ngừng tim trên xe cấp cứu, khiến cô bị sảy thai. Suốt 6 tháng, Wirawan hôn mê và phải nằm máy trợ thở. Nong, cậu con trai 5 tuổi của Wirawan, cùng họ hàng đã thường xuyên túc trực bên giường bệnh để chăm sóc cô.

Tuần trước, chú của Wirawan, Chaiwat Khamya, nói rằng cháu gái ông không có hy vọng tỉnh lại. Cô bị tuyên bố tử vong lúc 14h30 ngày 19/7 tại nhà, sau khi người thân quyết định tắt máy thở.

"Wirawan không có dấu hiệu tỉnh sau khi con bé sảy thai và đến nay đã nửa năm rồi. Đây là một quyết định rất khó khăn nhưng bây giờ con bé đã ra đi thanh thản", ông Khamya nói.

Warawan làm vũ công và người mẫu bán thời gian trước khi bị hôn mê. Ảnh: ViralPress.

Các nhân viên thuộc Sở cảnh sát Phu Ping Palace đang đệ trình cáo buộc mới đối với Suthanya Kawee, nữ nhân viên massage chân cho Wirawan hồi tháng 1. Theo cảnh sát, nhân viên đáng lẽ không nên massage cho Wirawan do những rủi ro có thể xảy ra đối với phụ nữ mang bầu.

"Hồi tháng 1, nữ nhân viên massage đã bị buộc tội hành động bất cẩn và làm người khác bị thương. Nhưng bây giờ chúng tôi sẽ thu thập thêm hồ sơ bệnh án để làm bằng chứng trước khi cáo buộc cô ta hành động bất cẩn và khiến người khác tử vong", trung tá Amornchai Trangwatcharakul nói.

Video do camera an ninh tại cửa hàng hôm 11/1 cho thấy Wirawan bước vào trong để yêu cầu sử dụng dịch vụ. Sau khi bị bất tỉnh và được các nhân viên y tế hồi sinh tim phổi, cô được đưa tới bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán Wirawan bị thuyên tắc phổi và đột quỵ do thiếu máu cục bộ, khiến sảy thai.

Cảnh sát ban đầu cho rằng đây là một tranh chấp riêng tư giữa gia đình và phòng massage nhưng sau khi sự việc được báo giới chú ý, họ bắt đầu mở cuộc điều tra vào tháng 2.

Quán massage ở thành phố Chiang Mai, nơi Warawan đến sử dụng dịch vụ hồi tháng 1. Ảnh: ViralPress.

Marut Jitchedsiri, giám đốc Phòng Y học cổ truyền và Thay thế Thái Lan, cho hay chỉ các chuyên gia mới được phép thực hiện massage cho bà bầu.

"Massage kiểu truyền thống của Thái rất có ích cho phụ nữ mang thai bởi nó giúp thai nhi ở đúng vị trí, đồng thời giúp việc sinh nở tốt cho cả bà mẹ và đứa con. Trong trường hợp của cô Wirawan, chúng tôi phải kiểm tra xem liệu nữ nhân viên massage đó có phải là chuyên gia không, bởi chỉ có chuyên gia mới đủ khả năng nhận biết liệu khách hàng có đủ khỏe mạnh và ổn định về mặt thể lực để tiến hành massage", bà Jitchedsiri nói thêm.

Hướng Dương (Theo Mirror)