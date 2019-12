Ba anh em chém gục bạn nhậu 0 Hà TĩnhNguyễn Viết Phú cùng hai em trai trong lúc uống rượu đã mâu thuẫn với Nguyễn Văn Tân, nên cầm dao lao vào chém nạn nhân gục tại chỗ.

Ngày 24/12, Công an huyện Hương Khê đã khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Viết Sơn (20 tuổi) và Nguyễn Viết An (18 tuổi, cùng trú xã Hòa Hải), cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Viết Phú (27 tuổi) để điều tra tội Cố ý gây thương tích, theo điều 134 Bộ luật Hình sự 2015. Phú và Sơn là hai anh em ruột, An là em họ.

Phú, Sơn và An (từ trái qua). Ảnh: C.A

Thoe điều tra, khoảng 15h30 ngày 17/12, Sơn, An và Phú đến quán nhậu ở xóm 6 xã Phúc Đồng uống rượu, đã to tiếng với anh Tân (28 tuổi) ngồi bàn bên cạnh. Bực tức, ba thanh niên cầm ghế, cốc, dao lao vào đánh, chém Tân khiến anh này gục tại chỗ, phải tới bệnh viện cấp cứu, tổn hại sức khỏe 20%.

Gây án xong, nhóm của Sơn bỏ trốn khỏi hiện trường, hai ngày sau bị cảnh sát bắt.