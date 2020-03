An ninh đau đầu khi Meghan không đưa con trai về Anh

Chi phí an ninh cho nhà Harry - Meghan sẽ tăng thêm khoảng 64.000 USD do cảnh sát vừa phải bảo vệ cặp vợ chồng khi họ về Anh, vừa phải đảm bảo an toàn cho bé Archie tại Canada.