9 đường dây ma túy với 430 bánh heroin bị triệt phá 0 Trong hai tháng cao điểm, cảnh sát ma túy trên cả nước bắt 34 người, thu giữ 74 kg ma túy tổng hợp.

Cả trăm bánh heroin bị thu giữ trong các đường dây mới bị triệt phá. Ảnh: Bảo Ngọc.

Sáng 30/1, phát biểu nhân chuyến thăm và chúc Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Thiếu tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục C04, cho biết sau gần hai tháng mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy bảo đảm an ninh, trật tự, đơn vị chủ trì cùng cảnh sát các địa phương trên toàn quốc khám phá thành công 9 chuyên án lớn, bắt được những kẻ chủ mưu, cầm đầu và triệt phá được cả đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trong năm 2018 tội phạm ma túy diễn biến phức tạp, đặc biệt là việc tổ chức sử dụng và lôi kéo, cưỡng bức người khác sử dụng trái phép ma túy nhất là tại cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, các sự kiện, lễ hội đông người tham gia có chiều hướng gia tăng.

Qua khảo sát của Cục C04, trên cả nước có gần 1.600 cơ sở kinh doanh có biểu hiện liên quan đến ma túy (chủ yếu là quán bar, vũ trường, karaoke, nhà nghỉ, khách sạn). Gần đây một số chất ma túy mới, có độc tính cao, chưa được quy định trong danh mục chất ma túy do Chính phủ ban hành đã xuất hiện.

Chúc mừng năm mới và biểu dương chiến công, thành tích của cán bộ, chiến sĩ Cục C04, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục ra quân thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy, bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết.

Phó thủ tướng đánh giá tội phạm ma túy là tội phạm đặc biệt nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia và có tính quốc tế, là tội phạm nảy sinh nhiều tội phạm hình sự khác, làm phức tạp trật tự, an toàn xã hội, gây bức xúc trong nhân dân và gây bất an trong xã hội. Vì vậy, cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy sẽ ngày càng khó khăn, phức tạp, cam go, nguy hiểm và lâu dài.

Phó Thủ tướng đề nghị Cục C04 không được chủ quan, thoả mãn với chiến công, thành tích đã đạt được, tiếp tục tuân thủ và bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về phòng, chống và kiểm soát ma túy, với tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy.

Theo số liệu của Cục C04, từ tháng 12/2018, cảnh sát trên toàn quốc bắt giữ 34 người, thu giữ 426 bánh heroin (gần 150kg); 76 kg ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng liên quan.

Kết quả năm 2018, toàn lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 24.552 vụ, 37.842 đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy. Thu giữ gần 1,6 tấn heroin; 137 kg cocain; 196 kg thuốc phiện; 254 kg cần sa khô; 2,5 tấn lá Khat; 1,8 tấn và 1,4 triệu viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng liên quan. So với năm 2017, số vụ tăng 10%; số đối tượng tăng 10%; heroin thu giữ tăng gấp đôi; ma túy tổng hợp tăng 125 %.

Bảo Ngọc - Phương Sơn