60 phút gắp xương cá ra khỏi cổ họng 0 Nghệ AnXương cá dài 4 cm nằm ở thành sau thanh quản, ngang bờ trên sụn giáp khiến việc đưa ra ngoài rất khó.

Tới chiều 17/12, anh Hoàng Văn Nam (41 tuổi, trú Nghệ An) bệnh nhân trong ca nội soi gắp xương cá dài 4 cm sức khỏe đã hồi phục và đang được chăm sóc tại bệnh viện viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Bác sĩ khoa Tai Mũi Họng (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An) cho biết ngày 13/12 đã tiếp nhận bệnh nhân Nam trong tình trạng bị đau nhói cổ họng do gần 2 tuần trước đã không may nuốt phải xương cá.

Thăm khám, bác sĩ xác định dị vật nằm ở thành sau hầu thanh quản, nằm trong khoang cạnh hầu và ngang mức bờ trên sụn giáp, sát cột sống cổ và miệng thực quản.

Hình ảnh chụp phim cho thấy vị trí chiếc xương (vòng tròn khoanh đỏ). Ảnh: Hoàng Yến.

Theo lãnh đạo bệnh viện trực tiếp chỉ đạo ê kíp ca nội soi, vị trí xương cá nằm rất khó thấy nên phải dò tìm, và khi thấy rồi cũng rất khó đưa ra ngoài. Sau 60 phút xử lý, nhóm bác sĩ đã đưa được chiếc xương cá dài 4 cm ra ngoài an toàn.