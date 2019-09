6 người bị bắt vì buôn pháo 0 Nghệ AnCông an Nghi Lộc (Nghệ An) bắt 6 người từ 27 đến 36 tuổi, trú tỉnh Quảng Bình, vì hành vi mua bán vận chuyển trái phép hơn nửa tấn pháo.

Sau thời gian theo dõi, lúc 20h 5/9 tại một cây xăng ở địa bàn xã Nghi Vạn (huyện Nghi Lộc), Đinh Ngọc Huân cùng với 5 đồng phạm có hành vi vận chuyển 10 thùng các tông chứa 240 cối pháo với tổng trọng lượng hơn 347 kg. Khám nhà của các nghi phạm này, nhà chức trách thu thêm 170 kg pháo.

Đầu tháng 9, Đinh Ngọc Huân trú tỉnh Quảng Bình ra địa bàn huyện Nghi Lộc móc nối với một người để mua bán pháo. Tìm được mối, Huân gặp Đinh Thanh Bình mua pháo. Bình lại nhờ người em họ là Đinh Thị Hoa Lài mua pháo về bán lại cho Bình, Huân.

Tang vật vụ án. Ảnh: Anh Thư.

Lài đến vùng biên giới Việt Lào mua pháo của những người từ biên giới qua với giá 320.000 đồng một cối và bán lại cho Bình với giá 380.000 đồng. Ngày 5/9, Huân, Bình, Lài thống nhất cùng đưa pháo ra Nghệ An tiêu thụ. Lài dùng xe ô tô tải do Nguyễn Tấn Tân điều khiển chở pháo ra Nghệ An.

Trên đường đến địa điểm giao hàng, nhóm tội phạm liên hệ với một người đàn ông ở Nghệ An làm nghề chở xe tải đặt vấn đề thuê chở bánh kẹo song thực chất là chở số pháo tới cho đối tác.

Khi nhóm người này đang bốc hàng lên xe tải thì cảnh sát bao vây. Nhà chức trách đang hoàn tất hồ sơ khởi tố bị can.