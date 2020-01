500 cảnh sát vây bắt nghi can bắn chết 4 người

Sáng sớm 30/1, Công an TP HCM huy động xe bọc thép, hàng trăm cảnh sát, chó nghiệp vụ... bao vây khu vực rừng cao su gần tỉnh lộ 15 và đường Trung An, xã Trung An, huyện Củ Chi. Đây là khu vực Lê Quốc Tuấn lẩn trốn sau khi bắn chết 4 người do mâu thuẫn trong sòng bạc ở ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, chiều hôm trước.