44 học sinh Hải Dương ngộ độc vì ăn bột thông bồn cầu 0 Thấy gói bột dưới gầm cầu thang trường học ở Hải Dương, một học sinh tưởng ăn được, lấy ra nếm rồi chia cho bạn và các em khóa dưới.

Sáng 4/3, 44 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 trường Tiểu học Bắc An, xã Bắc An, thành phố Chí Linh bị ngộ độc, nhập viện cấp cứu do ăn nhầm bột thông bồn cầu.

Nhà chức trách cho hay sáng cùng ngày, cô giáo Cao Thị Hà mua 4 gói bột thông bồn cầu để thông tắc bể phốt gia đình. Do bận dạy nên cô Hà để những gói bột này ở gầm cầu thang, đợi đến cuối giờ chiều tan học sẽ mang về.

Giờ ra chơi, một học sinh lớp 5A nhìn thấy túi bột đó bỏ ra nghịch và tưởng ăn được nên đã nếm thử, sau đó chia cho các bạn nam cùng lớp và các em khóa dưới. Sau khoảng 1 giờ, các em có biểu hiện bị ngộ độc nên nhà trường đã đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Chiều cùng ngày, ông Lưu Văn Bản, Bí thư thành phố Chí Linh, cho biết các học sinh được phát hiện, chữa trị kịp thời nên không nguy hiểm tính mạng. Các em đang bình phục nhưng vẫn nằm lại bệnh viện theo dõi trước khi trở lại lớp.

Giang Chinh