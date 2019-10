4 người cùng nhà tử vong vì selfie 0 Ấn ĐộBốn người chết đuối tại một con đập sau khi trượt ngã xuống nước do muốn chụp ảnh tự sướng hôm cuối tuần.

Hôm 7/10, cảnh sát bang Tamil Nadu (Ấn Độ) cho biết nàng dâu mới V Nivingha (20 tuổi) thiệt mạng cùng người nhà, gồm Sneha (22 tuổi), Kanniga (20 tuổi) và Santosh (14 tuổi). Trong khi đó, chồng của Nivingha, G Perumalsamy (25 tuổi), may mắn sống sót và cứu được em gái của mình, Yuvarani Perumalsamy (15 tuổi).

Con đập Pambar, quận Krishnagiri, bang Tamil Nadu, Ấn Độ, nơi bốn người thiệt mạng hôm 7/10 do selfie. Ảnh: CNN.

Theo ông Bohhakar, quan chức cảnh sát cao cấp của quận Krishnagiri, vụ tai nạn xảy ra tại đập Pambar. "Họ muốn chụp ảnh tự sướng trên con đập và bị trượt chân. Khi đó mực nước đang dâng lên", ông Bohhakar cho biết.

Ngay sau đó, thi thể của các nạn nhân đã được trục vớt.

Ấn Độ là đất nước ghi nhận số ca tử vong do selfie cao nhất so với các quốc gia khác, theo một nghiên cứu năm 2018. Từ năm 2011, Ấn Độ có 159 trường hợp tử vong do selfie, chiếm hơn một nửa so với con số 259 ca trên toàn thế giới. Tiếp theo là Nga, Mỹ và Pakistan. Khoảng 72% nạn nhân là nam giới và dưới 30 tuổi.

Vì vậy, các cơ quan chức năng của nước này đã đặt biển cảnh báo tại những khu vực dễ gây rủi ro.

Tùng Anh (Theo CNN)